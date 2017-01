RDS.ca

Absent du jeu depuis le 7 janvier, l'attaquant des Jets de Winnipeg Patrik Laine a repris mercredi l'entraînement sur glace en solitaire, a annoncé l'entraîneur-chef Paul Maurice.

Maurice a mentionné qu'aucun échéancier n'a été avancé quant au retour à l'action du jeune ailier finlandais, victime d'une commotion cérébrale lorsque mis en échec par le défenseur Jake McCabe, des Sabres de Buffalo.

Avant sa blessure, Laine avait récolté 21 buts et 16 aides pour un total de 37 points en 42 matchs à sa saison recrue.

Rielly devra s'asbenter

Souffrant d'une blessure au bas du corps, le défenseur des Maple Leafs de Toronto Morgan Rielly ratera au moins une rencontre.

L'arrière de 22 ans s'est blessé durant la rencontre de mardi, contre les Sabres.

L'entraîneur-chef des Leafs Mike Babcock a mentionné que Frank Corrado allait intégrer la formation torontoise durant son absence.

Reilly totalisait 17 points (1-16) en 42 matchs jusqu'à présent cette saison.

Un doigt fracturé pour Brodin

Le défenseur Jonas Brodin du Wild du Minnesota s'est fracturé un doigt, mardi, dans la défaite de 4-3 face aux Devils.

On ne connaît pas encore la gravité de la blessure ni la durée de son absence.

Brodin a obtenu 16 points depuis le début de la saison, dont trois buts, en 43 matchs.

Hanzal absent ce soir

Les Coyotes devront se débrouiller sans l'attaquant Martin Hanzal, mercredi, soir face aux Jets.

Ce dernier a temporairement quitté l'équipe pour des raisons familiales.

Hanzal a récolté 15 points, dont 9 buts, en 27 matchs cette saison.

L'attaquant Ryan White est un cas incertain pour ce soir. Il a raté les 10 derniers matchs des Coyotes en raison d'une blessure au bas du corps.

Oduya sur la touche

Le défenseur Johnny Oduya des Stars de Dallas a subi une blessure, mardi, dans la victoire des siens face aux Rangers.

Les Stars n'ont pas dévoilé la nature de sa blessure. Son état de santé sera réévalué quotidiennement.

Oduya a été utilisé pendant 8:41 avant de quitter le match. Il a marqué un but et amassé six passes en 36 rencontres cette saison.

Beleskey s'approche d'un retour

L'attaquant Matt Beleskey a fait le voyage avec ses coéquipiers des Bruins qui affrontent les Red Wings à Detroit ce soir.

On ne sait toutefois pas s'il sera en mesure d'effectuer un retour au jeu face aux Wings.

Beleskey est à l'écart du jeu depuis le 3 décembre en raison d'une blessure à un genou.

Kreider mis à l'amende

L'attaquant des Rangers de New York Chris Kreider devra débourser 5 000 $ au comité de discipline de la LNH pour un geste posé mardi soir dans la rencontre face aux Stars de Dallas.

En début de deuxième période, Kreider a frappé son adversaire Cody Eakin en utilisant son casque protecteur durant une bagarre.

Les Stars ont finalement remporté cette rencontre 7-6.