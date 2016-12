L'attaquant Artemi Panarin a conclu une prolongation de contrat avec les Blackhawks de Chicago, selon ce que rapporte le média de Chicago The Athletic.

Bob McKenzie de TSN a indiqué que l'entente serait d'une durée de deux saisons et que la valeur du contrat serait d'environ six millions $ en moyenne par année.

Le joueur de 25 ans est un des joueurs les plus productifs de la LNH depuis qu'il a quitté la KHL avant la saison 2015-16. Il a remporté le trophée Calder et il a terminé à égalité au neuvième rang des pointeurs l'an dernier.



Panarin occupe actuellement le cinquième rang des pointeurs de la LNH. En 117 parties en carrière dans le circuit Bettman, il a marqué 45 buts et obtenu 69 aides.

