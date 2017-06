RDS.ca

Dès que la liste des joueurs protégés en vue du repêchage d’expansion a été publiée, le directeur général des Golden Knights de Las Vegas George McPhee n’a pas caché ses intentions. Il était prêt à s’abstenir de sélectionner certains joueurs en retour de choix de repêchage.

McPhee a ensuite indiqué à ses homologues qu’ils avaient jusqu’à lundi soir pour le contacter et conclure un marché avant qu'il effectue ses sélections mardi, mais il y a eu quelques changements au plan initial.

« Nous voulions qu'hier soit notre dernier jour de discussions avec les équipes. Quelques DG ont eu des problèmes de transport hier soir et voulaient s’entretenir avec nous aujourd’hui, ce que nous avons accepté de faire ce matin. Nous allons compléter les démarches bientôt et commencer à sélectionner notre équipe. »

Bruce Garrioch du Ottawa Sun rapporte que huit clubs auraient négocié des ententes avec Vegas avant l’heure de tombée. McPhee a indiqué mardi qu’il avait bouclé « au moins » six transactions et que plusieurs discussions étaient toujours en cours.

« Nous avons fait beaucoup de choses. On en a fait au moins ça (au moins six transactions, NDLR). Nous avons essayé de parler à tous les clubs avant de faire les sélections, ce qui a mené à certains résultats. Je n’ai pas gardé le fil de tout ça. Nous allons faire les derniers ajustements et vous (les journalistes) nous direz comment nous avons fait. »

McPhee a également laissé savoir qu'il allait échanger un défenseur après le repêchage d'expansion parce qu'il en aura sélectionné beaucoup.

« Je crois que nous avons bien fait à toutes les positions. Nous avons beaucoup de défenseurs, beaucoup de centres et une touche offensive sur les ailes, un peu plus qu’anticipé même. [...] Nous devrons nous départir de certains défenseurs parce qu’on en aura obtenu plusieurs. »

Les Blue Jackets de Columbus et les Islanders de New York auraient notamment cédé des premiers choix afin de conserver les services de certains joueurs. Les Ducks d’Anaheim et les Blackhawks de Chicago auraient également conclu un échange.

Selon Joe Smith du Tampa Bay Times, le Lightning aurait également conclu un marché du genre afin de protéger un jeune défenseur.

Jake Dotchin et Slater Koekkoek, tous les deux âgés de 23 ans, ont été laissés sans protection, tout comme Andrej Sustr et Luke Witkowski. Smith fait remarquer que le Lightnhing a plusieurs espoirs en attaque et deux choix de deuxième ronde au prochain repêchage qu’il pourrait utiliser comme monnaie d’échange.

Victor Hedman, Anton Stralman et Braydon Coburn sont les défenseurs que le Lightning a protégés.

À l'approche du dévoilement officiel mercredi, McPhee estime que c'est une équipe compétitive qui se présentera sur la glace .

« Je crois que ce sera une assez bonne équipe. Nous sommes heureux d’avoir autant de défenseurs. Nous serons excellents devant le filet, nous avons beaucoup de centres et nous avons un bon potentiel offensif à l’aile. Nous devrions avoir de la rapidité, ce sera une bonne équipe. »

« George McPhee a tout le monde dans le creux de sa main »