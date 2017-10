MONTRÉAL – Le week-end dernier, le Canadien a affronté les Rangers de New York et les Capitals de Washington, deux organisations liées par une statistique frappante. Elles n’ont pas investi un choix de première ronde sur un espoir de la LHJMQ depuis, respectivement, 40 et 30 ans.

L’observation vient du collègue réputé en la matière, Stéphane Leroux, et elle méritait d’être approfondie. En fouillant dans les archives, on constate que Lucien DeBlois, en 1977, demeure la dernière sélection des Rangers en première ronde en provenance de la LHJMQ. Quant aux Capitals, il faut remonter à Réginald Savage en 1988.

Le sujet étant délicat, les intervenants n’ont pas été nombreux à accepter de commenter la situation même sous le couvert de l’anonymat. Les Rangers ont refusé la demande tandis que les Capitals ont simplement précisé que leur philosophie consiste à sélectionner le meilleur joueur disponible.

Au final, Savage et le vénérable recruteur Gilles Côté ont été les seuls à accepter l’offre et ils ont été stupéfaits par le constat.

« C’est normal qu’on pose des questions avec des statistiques comme celles-ci, mais je ne suis pas capable de dire qu’ils ne veulent pas repêcher au Québec », a réagi Côté sur les Capitals qu’il a bien connus.

« En 13 ans comme dépisteur avec Washington, je n’ai jamais eu de problème à faire sélectionner des joueurs de la LHJMQ », a poursuivi Côté qui a même incité les Capitals à repêcher quatre patineurs du circuit québécois à deux reprises (en 1991 et 1995).

En y réfléchissant, Savage ne peut que se dire que les Capitals demeurent ancrés sur une vieille perception qui a souvent nui aux patineurs de la LHJMQ.

« Parfois, il y a une réputation à travers une organisation que les joueurs venant du Québec ne sont qu’offensifs ou unidimensionnels. En même temps, le hockey a changé et toutes les équipes recherchent de bons joueurs offensifs. C’est inexplicable, je ne comprends pas… », a réagi Savage.

« Pour une raison qui est bien regrettable, à talent égal, le joueur du Québec passe presque toujours deuxième ou troisième après celui de l’Ontario et de l’Ouest », a mentionné celui que les Capitals ont déplacé à l’aile après son repêchage en plus de vouloir le transformer en joueur moins offensif.

La situation doit être particulièrement peu valorisante pour Daniel Doré et Martin Pouliot, les recruteurs affectés à la couverture de la LHJMQ pour les Rangers et les Capitals. Heureusement pour Doré, les Rangers pigent plus souvent au Québec après la première ronde. Cependant, les Capitals n’ont utilisé que deux choix dans la LHJMQ dans les deux premiers tours depuis 2000. Il s’agit de François Bouchard en 2006 et le gardien Maxime Daigneault en 2002.

« Ça doit être difficile et pénible de faire autant de rapports et de recommandations, mais sans que ça ne passe quand tu es assis à la table avec les dirigeants le jour du repêchage. Je présume qu’il est obligé de beaucoup pousser pour que ce soit approuvé. Il va falloir que ses joueurs obtiennent du succès pour que ça change », a commenté Savage en se mettant dans les souliers de Pouliot.

« Le recrutement, c’est comme la carrière d’un joueur, ça prend un peu de chance parfois. Il faut être à la bonne place au bon moment. Par exemple, dans le cas de ma sélection de Marc-Édouard Vlasic (pour les Sharks en 2005), je restais à Québec donc j’ai dû le voir jouer autour de 25 fois. »

« C’est sûr que quand tu réussis à choisir un ou deux gars qui percent, la haute direction t’accorde encore plus de confiance. La crédibilité est établie », a raconté Côté à ce propos.

Une forme de racisme ?

Inévitablement, un constat de cette nature soulève des interrogations quant à une forme de racisme relié à la langue. Sans tarder, Savage referme cette porte.

« Je l’attendais cette question, c’est normal », a-t-il lancé en riant.

« Je n’irais pas aussi fort que ça. Je pense que c’est plus la vieille mentalité qui règne encore sur les joueurs du Québec. Pourtant, un joueur qui va te donner 30-40 buts dans une année, il y a une valeur à ça. Quelques équipes continuent de pencher pour les gars qui ont joué pour des organisations juniors avec de grandes réputations comme London avec les frères Hunter », a déballé Savage.

L’approche des Capitals se justifierait par des succès en séries, mais ceux-ci se font attendre. Qui plus est, les Caps ont été éliminés sept fois de suite depuis 1995 par les Penguins de Pittsburgh qui, eux, ont trouvé plusieurs piliers dans la LHJMQ comme Marc-André Fleury, Kristopher Letang et Sidney Crosby évidemment.

« Les Penguins ont réussi à dénicher ici des joueurs importants et marquants de la LNH. C’est ta plus grande rivalité qui te bat presque chaque année, tu dois observer leur philosophie », a convenu Savage.

Les autres équipes moins axées vers la LHJMQ

Si le bilan des Rangers et des Capitals n’est pas réjouissant, d’autres équipes ne sont pas de bons « clients » pour les joueurs de la LHJMQ.

En ce qui concerne les choix de première ronde, les Predators de Nashville sont les prochains sur la liste. Ils n’ont pas prononcé le nom d’un patineur de la LHJMQ à cet échelon depuis leur arrivée dans la LNH. Leur premier repêchage remonte à 1998.

Ensuite, ce sont les Oilers d’Edmonton (avec Marc-Antoine Pouliot en 2003), les Kings de Los Angeles (avec Jonathan Bernier en 2006) et les Canucks de Vancouver (avec Luc Bourdon en 2005) qui hésitent à se tourner vers la LHJMQ.

Lorsqu’on étudie la situation pour toutes les rondes, ce sont les Stars de Dallas qui ont sélectionné le moins de joueurs du circuit Courteau au cours des dix dernières années. Ils n’ont tenté leur chance qu’avec le gardien Philippe Desrosiers (2e ronde en 2013) et Troy Vance (5e ronde en 2011). Sans surprise, Washington s’est contenté de trois : Stanislav Galiev (3e ronde en 2010), Samuel Carrier (6e ronde en 2010) et Benjamin Casavant (7e ronde en 2009).

De l’autre côté de la médaille, l’Avalanche du Colorado et les Predators mènent le bal avec 12 choix dans la LHJMQ dans la dernière décennie devant le Canadien et le Lightning avec 11.

Les Flyers de Philadelphie demeurent toutefois l’équipe affichant la plus grande confiance envers les espoirs de la ligue québécois. Depuis 1998, ils ont toujours repêché au moins un joueur de la LHJMQ sauf en 2012 et 2017. Le mérite revient surtout au recruteur Simon Nolet pour son influence.

Avec la collaboration de Stéphane Leroux.