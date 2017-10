Les prédictions de nos experts

BUFFALO - Nathan Beaulieu n’entend pas prouver que le Canadien a eu tort de l’échanger aux Sabres de Buffalo en retour d’un choix de troisième ronde l’été dernier. Le défenseur de 24 ans entend toutefois prouver que sa nouvelle équipe a eu bien raison de faire son acquisition.

C’est d’ailleurs au sein du premier duo de défenseurs, à la gauche de l’excellent Rasmus Ristolainen, que Beaulieu disputera le premier match de sa carrière avec sa nouvelle équipe. Le premier contre son ancien club.

« Tout est vraiment sensationnel ici. Je me retrouve dans la situation que j’espérais. Phil – le nouvel entraîneur-chef des Sabres, Phil Housley – impose un rythme rapide. Un style à l’image de celui qu’il a connu à Nashville alors que les défenseurs des Predators doivent être impliqués et ont le feu vert pour appuyer l’attaque. On m’offre une opportunité dont j’entends pleinement profiter », a lancé Beaulieu.

Sourire aux lèvres, filant avec aisance sur les patins à roulettes que lui et ses coéquipiers chaussent pour se rendre du vestiaire des Sabres à leurs deux glaces d’entraînement, Nathan Beaulieu refuse de parler d’un nouveau départ. « Je vois plutôt mon arrivée avec les Sabres comme une nouvelle opportunité », a nuancé le défenseur qui refuse de revenir trop en détail sur son séjour à Montréal et sur les accrocs qui l’ont chassé du vestiaire du Canadien.

Car s’il amorcera le match inaugural de sa nouvelle équipe au sein du premier duo d’arrières, il est important de rappeler qu’il occupait le même poste à la gauche de Shea Weber l’an dernier lors du premier match de la saison du Canadien. Il s’est ensuite retrouvé au sein des deuxième et troisième duos en plus d’être laissé de côté à quelques occasions. C’est d’ailleurs de la galerie de presse qu’il a suivi le match au terme duquel le Canadien a été éliminé par les Rangers de New York en première ronde des séries.

Dans sa rétrospective de la saison, le directeur général Marc Bergevin avait d’ailleurs indiqué que Beaulieu était rendu à la croisée des chemins avec le Tricolore.

« Je ne veux pas commenter les commentaires de Berge. La situation était ce qu’elle était. Je crois que le Canadien avait des décisions à prendre en vue du repêchage d’expansion et qu’il savait que les chances étaient bonnes que je me retrouve à Vegas avec mon ancien coach – Gerard Gallant – si j’étais exposé. Le Canadien ne voulait peut-être pas me perdre pour rien et c’est la raison pourquoi il m’a échangé. J’ai pensé à la transaction pendant les jours qui l’ont suivie. J’ai ensuite rapidement mis de côté toutes les pensées négatives. Je me suis concentré sur mon entraînement estival qui a été le meilleur de ma carrière et me voilà prêt à saisir l’opportunité qui s’offre à moi », a poursuivi Beaulieu.

Si Nathan Beaulieu est loin de s’ennuyer de son ancienne équipe, il reconnaît s’ennuyer de plusieurs de ses anciens coéquipiers avec qui il échange d’ailleurs encore régulièrement. «J’ai eu beaucoup d’échanges de messages avec les gars depuis mon départ. Je communique encore régulièrement – une fois semaine – avec Shea Weber à qui je demande encore des conseils. Il a joué pour Phil – Housley – à Nashville et je tenais à avoir ses observations.

Pour la troisième année de suite, le Canadien et les Sabres se croiseront dans le cadre de leur premier match de la saison. Un match qui aura une saveur spéciale pour l’ancien du Tricolore. Beaulieu reconnaît qu’il sera animé par des tourbillons d’émotions. Des émotions qu’il devra contenir et surtout garder positives. « Je ne peux pas laisser les émotions négatives prendre le dessus, car cela nuirait à mes performances. Le rendez-vous demain sera spécial et oui j’ai tout de suite remarqué la date de cette première rencontre face à Montréal. Mais je dois m’assurer d’être le joueur que je dois être pour aider mon équipe à gagner. Je ne peux pas aller sur la glace demain (jeudi) et me prendre pour Bobby Orr », a imagé Beaulieu.

Si Beaulieu s’est plusieurs fois fait pointer du doigt par ses anciens patrons du Canadien, son nouvel entraîneur-chef en parle de manière très positive… pour le moment. « Nate arrive avec nous avec une nouvelle attitude. Il entend profiter de ce nouveau départ. Il est enjoué, il travaille fort, il a un très bon coup de patin et une très belle mobilité. Il a les moyens d’appuyer l’attaque et ces aspects de son jeu sont récompensés alors qu’il se retrouve au sein du premier duo », a indiqué l’entraîneur-chef Phil Housley.

À l’ouverture du camp, Beaulieu évoluait surtout avec Zach Bogosian. Le vétéran défenseur s’est toutefois blessé lors du match préparatoire de vendredi dernier, ce qui a ouvert la porte à la promotion offerte à Beaulieu.

Une promotion qui fait bien sûr l’affaire de Beaulieu, mais aussi de son nouveau partenaire. « Je ne sais pas ce qui s’est passé à Montréal, mais je suis certainement heureux de jouer à ses côtés. Il a un très bon coup de patin, il est solide en sortie de zone et ses passes sont précises. Tout comme moi, il aime contrôler la rondelle. Je ne sais pas combien de temps il nous faudra pour établir une bonne chimie, mais j’espère qu’elle s’installera rapidement. Mais je considère qu’il est un très bon complément pour moi », a commenté Rasmus Ristolainen.

Pendant qu’à Buffalo, Beaulieu se retrouve au sein du premier duo d’arrière, à Montréal, à quelques heures du premier match de la saison 2017-2018, le Canadien jongle encore avec l’identité de celui qui évoluera à la gauche de Shea Weber. Une situation un brin aberrante a-t-on fait remarquer à l’ancien défenseur du Tricolore.

« Je ne joue plus pour le Canadien. Je ne commenterai donc pas votre remarque », s’est limité à conclure Beaulieu en esquissant toutefois un large sourire qui en disait bien plus que sa réponse…