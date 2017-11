TORONTO – Les Maple Leafs de Toronto et les Bruins de Boston ont joué un vilain tour du Canadien de Montréal vendredi. Adversaires directs du Tricolore dans la course aux séries dans la division Atlantique, les Bruins et les Leafs ont propulsé leur duel en prolongation, ce qui a permis aux deux clubs d’ajouter des points précieux à leur fiche.

Un but de Patrick Marleau, marqué 67 secondes après le début de la quatrième période, a donné une victoire de 3-2 aux Leafs. Le vétéran a inscrit son septième but de la saison en complétant une poussée orchestrée par Mitch Marner qui a récolté ses 9e et 10e passes de la saison vendredi soir.

Marner est toutefois venu bien près de la catastrophe sur le jeu qui a mené au but. Le jeune attaquant a perdu la rondelle en zone des Leafs aux mains du toujours dangereux David Pastrnak. Marner a ensuite repris le contrôle du disque pour habilement préparer le but de la victoire.

Loin de moi l’intention de minimiser la performance des Leafs et leur mérite d’avoir su compléter une remontée gagnante. Mais les deux points à l’enjeu vendredi, les Bruins les ont bêtement laissés filer.

Campé devant le filet des Bruins alors que le gardien Frederik Andersen avait été rappelé au banc à la faveur d’un sixième attaquant, James Van Riemsdyk a redirigé une passe parfaite de Mitch Marner derrière le gardien auxiliaire Anton Khudobin pour niveler les chances 2-2 avec 60 secondes à faire au dernier tiers.

Van Riemsdyk a joué le même tour aux Bruins en fin de deuxième alors qu’il a nivelé les chances 1-1 en marquant avec 16 secondes à faire en période médiane lors d’une mêlée devant la cage défendue par Khudobin. Les Leafs étaient alors en avantage numérique.

Boston avait pris les devants 2-1 avec un peu plus de cinq minutes à faire au dernier tiers sur le 10e de David Pastrnak. Un but marqué à la toute fin d’une attaque massive. Non seulement les Bruins ont été incapables de protéger leur avance en fin de rencontre, mais ils ont également bousillé une troisième attaque massive offerte en troisième période par les Leafs. Une attaque massive qui aurait pu leur permettre de sceller l’issue de la rencontre.

« On n’a pas le droit d’échapper des points comme on vient de le faire ce soir. Dans l’ensemble, on a disputé un match solide. C’était très serré sur la glace. Il n’y avait pas beaucoup d’occasions, mais on a pris les devants et il fallait trouver une façon de protéger notre avance. On récolte un point, mais nous en avions deux à notre portée », a indiqué Patrice Bergeron qui a ouvert la marque en deuxième période.

Les Leafs perdus sans Matthews

Le Québécois avait bien raison de parler de match serré. Il aurait même pu ajouter le qualificatif terne à la rencontre tant elle a été dénuée de poussées enlevantes, de jeux intéressants, d’occasions de marquer.

Pendant près de 50 minutes, les meilleurs moments du duel Bruins-Leafs se limitaient aux cérémonies d’avant-match. Cérémonies au cours desquelles Dave Andreychuk, Danielle Goyette, Mark Recchi, Paul Kariya et Teemu Selanne, de même que le propriétaire des Bruins Jeremy Jacobs ont été présentés en marge de leur intronisation au Temple de la renommée du hockey lundi avant que les Leafs rendent hommage à un groupe d’anciens combattants invités sur la patinoire dans le cadre des célébrations du jour du Souvenir.

Privés de leur as marqueur Auston Matthews, qui ratait vendredi un deuxième match de suite, les Leafs semblaient plus démunis encore que le Canadien qui a croisé le Wild du Minnesota, jeudi, sans son gardien numéro un, Carey Price, son défenseur numéro un, Shea Weber, et son centre numéro un, Jonathan Drouin. C’est vous dire à quel point les Leafs en arrachaient.

Décimés par les blessures, les Bruins ne jouaient pas beaucoup mieux.

Visiblement déçus d’avoir bousillé leur fin de rencontre, les Bruins ont quitté Toronto avec l’intention bien arrêtée de venger leur échec. Une vengeance qu’ils pourront savourer dès samedi soir alors que les deux équipes se croiseront à nouveau, cette fois au T.D. Garden à Boston, pendant que le Canadien recevra les Sabres qui ont perdu 4-1 aux mains des Panthers de la Floride vendredi soir à Buffalo.

Eh oui! Pour une troisième fois cette semaine, le Canadien profitera d’un calendrier favorable alors qu’il affrontera un adversaire ayant joué la veille.

Retour productif de Bergeron

Dans un vestiaire où flottait la déception associée à l’avance perdue en fin de troisième période et la défaite encaissée ensuite en prolongation, Patrice Bergeron pouvait se réjouir un brin ou deux en raison d’un autre match solide.

Non seulement a-t-il marqué le premier but des siens, mais il a passé près de 23 minutes sur la patinoire. Vingt-trois minutes de qualité au cours desquelles il a remporté 68 % des mises en jeu qu’il a disputées (19 en 28) et cadré six des huit tirs qu’il a décochés. Avec son complice de toujours, Brad Marchand, Bergeron a contrôlé à sa guise les premiers instants de la prolongation. De retour en uniforme après une absence de deux rencontres, Marchand a d’ailleurs profité d’une excellente occasion de marquer. Mais c’est le gardien Andersen qui a eu le dernier mot.

Après avoir raté les cinq premières rencontres de la saison, Patrice Bergeron affiche maintenant une récolte de 11 points (quatre buts) en dix matchs.

« J’ai pris mon temps pour me remettre complètement de la blessure qui m’affectait lors du camp d’entraînement. Ce n’était pas de la prévention, j’étais vraiment incapable de jouer. Les choses vont toutefois bien pour moi depuis mon retour. La production est là et en dépit de l’avance qu’on a échappée en fin de match ce soir, on joue du bon hockey malgré les blessures. Notre devise en ce moment est : au suivant, alors que nous faisons appel à plein de jeunes pour venir en relève des blessés. Ils répondent bien. Ils prennent de l’expérience et l’expérience, ça ne s’achète pas. Ce qu’ils apprennent en ce moment, servira l’équipe plus tard en saison, j’en suis convaincu », assurait le Québécois croisé dans le vestiaire des Bruins après la rencontre.

Limités à deux victoires (2-3-0) lors des cinq premiers matchs de la saison disputés sans Bergeron, les Bruins ont récolté des points dans huit des dix rencontres (4-2-4) auxquelles le centre québécois a participé.