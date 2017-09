Depuis le début de l’été, nous souhaitons voir Marc Bergevin faire l’acquisition d’un centre no 1. Un vrai! Et ne me parlez pas d’un Scott Gomez ou d’un Trevor Linden en fin de carrière! Qui n’a pas souhaité voir Bergevin mettre la main sur John Tavares, Matt Duchene ou même Joe Thornton via le marché des joueurs autonomes? Le directeur général des Canadiens ne pouvait pas se présenter au camp d’entraînement avec la même ligne de centre que l’an passé. Pour l’instant, rien ne laisse croire que le problème de centre du CH est réglé. Est-ce qu’on va essayer une autre fois Alex Galchenyuk au centre? Est-ce qu’on va essayer Jonathan Drouin, qui a joué une seule saison au centre dans la LHJMQ? Est-ce que Phillip Danault sera encore le centre no 1 du Tricolore? On adore Danault, mais il n’est pas un centre no 1! Les amateurs sont inquiets, les sondages sont unanimes : le CH n’est pas une meilleure équipe que l’an passé.

On jase : si Marc Bergevin était assis chez lui à écouter les tribunes téléphoniques et lire vos commentaires sur le RDS.ca et se disait : « Vous n’avez pas compris! Je n’ai pas donné Mikhail Sergachev pour un ailier talentueux francophone alors que j’ai déjà six ailiers (Max Pacioretty, Alex Galchenyuk, Brendan Gallagher, Artturi Lehkonen, Andrew Shaw, Paul Byron)! J’ai donné un des meilleurs jeunes défenseurs pour mon futur joueur de centre no 1! »

Marc Bergevin ne peut pas faire l’acquisition de Jonathan Drouin et déclarer qu’il est le centre numéro un que tout le monde attend depuis la saison 1996-1997, période de la fameuse blessure à Saku Koivu. Cette même année, Vincent Damphousse avait bouclé la saison avec 81 points en 82 matchs et Réjean Houle avait même échangé Pierre Turgeon. Bref, si Bergevin avait fait cette déclaration, il aurait mis une pression énorme sur Drouin. Certains auraient crié au sauveur et d’autres auraient parlé d’un échec avant même qu’il ait donné son premier coup de patin dans l'uniforme bleu-blanc-rouge. Confier le poste de centre numéro 1 à un joueur qui a joué à cette position une seule saison dans LHJMQ serait audacieux. Mais l’équipe de Marc Bergevin a vu Drouin au niveau junior et elle l’a vu dans la LNH, et ils ont certainement décrété que Drouin avait toutes les habiletés pour être ce joueur de centre. C’est un joueur intelligent qui aime transporter la rondelle, en plus d’être un excellent passeur. Selon moi, il a tous les outils pour réussir!

Le prix pour un centre no 1



Alors que tout le monde est d’accord sur le prix payé pour obtenir Drouin, un ailier, j’aimerais vous rappeler que les rumeurs faisaient état de Sergachev, un premier choix, et d’un autre joueur pour obtenir Matt Duchene. Or, Marc Bergevin aurait payé beaucoup moins cher pour le centre québécois qui est plus jeune et dont le Canadien peut mieux contrôler l’autonomie alors que Duchene sera libre comme l’air dans seulement deux ans.

Si Drouin est le centre no 1 du CH, il faudra crier au génie! Pourquoi? Je vous pose la question : Est-ce que le Canadien est une meilleure équipe avec Drouin ou Duchene au centre?

Meilleur avec Drouin au centre



Lors de sa rencontre avec les médias pendant le tournoi de golf de Max Pacioretty, oui Claude Julien a parlé d’essayer Galchenyuk et Drouin au poste de centre, et ce, alors que Julien et Bergevin avaient dit en clôture de la dernière saison que Galchenyuk commencerait la prochaine saison à l’aile.

Le directeur général, qui ne dit jamais rien, s’était déjà mouillé sur l’avenir du numéro 27. De plus, il va chercher un centre potentiel, et là, l’entraîneur dit qu’il va essayer tout le monde incluant Galchenyuk? « Come on man! » Bien qu’on semble oublier que Galchenyuk était le 10e marqueur dans la LNH avant sa blessure, il demeure un joueur avec une mauvaise compréhension du jeu défensif. Et un joueur comme lui ne joue pas au centre pour Claude Julien. Demandez à Tyler Seguin! Julien va essayer les trios qu’il a pensé avec son DG. Selon moi, la formation du Canadien sera composée ainsi le 5 octobre 2017 :



Pacioretty-Drouin-Lekhonen

Galchenyuk-Danault-Hemsky

Hudon-Plekanec-Gallagher

Byron-Mitchell-Shaw



Martinsen



Schlemko-Weber

Alzner-Petry

Jerabek-Benn





Davidson-Streit



Price-Montoya

Et si jamais la ligne de centre du Tricolore l’an prochain était composée de Drouin, Galchenyuk, Danault et McCarron, nous serons tous contents!



On jase : avec Drouin au centre, croyez-vous toujours que le Canadien de Montréal est moins bon que l’an dernier?