Marc-André Fleury sera épaulé par son épouse, leurs enfants et leurs grands-parents dans le cadre de son premier match à domicile devant la cage des Golden Knights.

Dans l’ombre des proches du gardien québécois se tiendra fièrement Gilles Meloche son ancien entraîneur des gardiens avec les Penguins de Pittsburgh. Dans les faits, Meloche a été bien plus qu’un simple coach. Il a aussi été un maître. Un maître devenu un complice, un ami.

Et c’est un peu pour remercier ce maître que Fleury a invité Meloche à faire le voyage à Las Vegas afin qu’il soit témoin de ce nouveau départ dans sa carrière. Une carrière que Meloche a influencée à sa façon.

Dépisteur amateur avec les Penguins et lui-même ancien gardien comptant près de 800 matchs d’expérience dans la LNH avec Pittsburgh, Minnesota, Californie/Cleveland, Meloche s’est vu confier une mission par Mario Lemieux, son ami et propriétaire des Penguins : gardez l’œil sur un jeune gardien prometteur du nom de Marc-André Feury.

«On traversait des années difficiles à Pittsburgh et il était clair qu’en 2003 au allait parler très haut au repêchage. Cette année-là, j’ai dû voir une bonne quinzaine de matchs de Marc-André avec Cap-Breton. J’étais convaincu qu’il était non seulement bon junior, mais qu’il aurait toute une carrière», se souviens Meloche rejoint par RDS.CA à Las Vegas.

Les Penguins ont hérité du troisième choix de la cuvée 2003. Mais parce qu’ils tenaient à mettre la main sur Fleury pour relancer leur franchise, Craig Patrick a effectué une transaction avec les Panthers de la Floride pour obtenir leur premier choix. Les deux clubs ont échangé leur choix de première ronde – Floride a sélectionné Nathan Horton au 3e rang – et les Penguins ont ajouté la 55e sélection en plus de Mikael Samuelsson. Marc-André Fleury est alors devenu un Penguin à titre de tout premier choix du repêchage qui se tenait à Nashville.

Fleury a fait le saut dans la LNH à sa première occasion. Il est ensuite retourné dans les rangs juniors après le championnat mondial. Il s’est ensuite retrouvé dans la Ligue américaine avec Wilkes-Barre.

Mais quand il a fait le saut définitif dans le vestiaire des Penguins, le directeur général de l’époque, Ray Shero, a demandé à Gilles Meloche de venir le rejoindre et d’accepter le poste d’entraîneur des gardiens. Un poste qu’il a occupé pendant plus de sept ans et qui lui a permis de soulever la coupe Stanley en compagnie de son protégé.

Mardi soir, à Vegas, Meloche sera animé par diverses émotions. Toujours à l’emploi des Penguins de Pittsburgh à titre de dépisteur professionnel, il prendra des notes sur les Knights et les Coyotes afin de remettre un rapport le plus étoffé possible à ses patrons sur les forces et les faiblesses des deux organisations. En même temps, il sera animé par le désir de voir son ancien élève réussir.

«On était rendu à la croisée des chemins à Pittsburgh. Ce n’était pas une décision facile à prendre que celle de libérer «Flower». C’est toujours un excellent gardien. Regarde ce qu’il a fait lors des deux premiers matchs avec des victoires consécutives sur la route. Mais cette décision devait être prise. Je l’ai vu ce midi (lundi) après l’entraînement des Knights. Il est en forme. Il est heureux. Il aime Vegas, il aime son équipe. Je peux juste lui souhaiter que tout se passe aussi bien que possible», a défilé Gilles Meloche.

Ça pourrait difficilement aller mieux pour le gardien de Sorel qui n’a accordé qu’un but lors de ses deux premières rencontres en route vers une sélection à titre de deuxième étoile de la première semaine d’activités dans la LNH.

«Marc-André a été rien de moins que sensationnel jusqu’ici. Si on obtient ce genre de performances de sa part toute l’année, nous serons plus que choyés», a indiqué Gerard Gallant après l’entraînement de son club lundi.

Les Golden Knights ont signé des victoires de 2-1 à Dallas vendredi et de 2-1 en prolongation le lendemain en Arizona contre les Coyotes qui seront les visiteurs demain.

Quoi faire avec Shipachyov?

Outre les performances de Fleury, James Neal avec trois buts et Nate Schmidt avec un but et deux passes se sont aussi signalés. «Nous n’avons pas de joueurs vedettes, mais nous comptons sur de bons joueurs de hockey. Nous avons du talent au sein de nos deux premiers trios et des gars qui travaillent», a ajouté Gallant qui obtient sa troisième chance à titre d’entraîneur-chef dans la LNH après ses séjours à Columbus et en Floride.

Si Gallant obtient le meilleur des joueurs à sa disposition, son patron George McPhee est déjà aux prises avec des maux de tête. Parce qu’il compte sur un trop-plein de joueurs, le directeur général des Knights a dû céder aux mineurs les jeunes Shea Theodore — peut-être le meilleur défenseur de l’organisation — Alex Tuch et Teemu Pulkkinen. Il a fait de même avec le Russe Vadim Shipachyov que Vegas a sorti de la KHL en l’embauchant à titre de joueur autonome.

Si les jeunes font contre mauvaise fortune bon cœur, le Russe a quitté le club-école de Chicago pour revenir à Las Vegas afin d’y rejoindre son épouse.

«Ce n’est pas une situation facile pour personne. Nous avons cédé ces joueurs parce que nous pouvions le faire sans risque de les perdre. Ces joueurs ont très bien fait lors du camp et oui ils mériteraient d’être avec nous. Mais nous sommes encore dans un processus d’évaluation et tout pourrait changer rapidement», a philosophé McPhee lors d’un point de presse lundi.

«Shipachyov a payé ses déplacements pour revenir à Vegas. Et il s’entraînera en solitaire. Les rumeurs qu’il retourne dans la KHL sont fausses. Il est sous contrat avec nous et ne peut donc pas retourner là-bas. Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve. On a trop de joueurs à notre disposition, c’est vrai. Mais je pourrais conclure une transaction demain et perdre deux joueurs mercredi en raison de blessures. J’aime mieux avoir trop de joueurs qu’en manquer. J’ai expliqué à tous les joueurs touchés et à leurs agents, que nos décisions n’avaient rien à voir avec leurs performances, mais bien avec la réalité de notre alignement.

Cérémonies émotives

Incapable de célébrer avec faste leur premier match à domicile une semaine à peine la tragédie qui a fait 58 morts, les Golden Knights consacreront leur avant-match à un hommage aux victimes, à leurs familles et aux premiers répondants.

«Ce sera fait avec respect et dignité. Je ne sais pas comment nos joueurs seront en mesure de se remettre au hockey après cette cérémonie, mais en même temps, ils devront le faire comme tous les gens de Las Vegas ont été obligés de le faire dans les jours qui ont suivi la tragédie. Nous sommes tous affectés directement par ce qui est arrivé. Nos joueurs se sont impliqués comme ils ont pu et leurs interventions ont été soulignées et appréciées par la population. J’espère que nous serons en mesure d’offrir une autre victoire pour offrir une forme de réconfort à nos partisans», a indiqué le directeur général des Knights.

Des célébrations plus festives seront orchestrées autour du match de vendredi alors que les Red Wings de Detroit feront escale à Las Vegas.

NDLR : les commentaires de Gerard Gallant et George McPhee ont été obtenus par le biais du site web des Golden Knights.