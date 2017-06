LAS VEGAS - Quatorze ans jour pour jour après avoir été sélectionné au tout premier rang du repêchage d’entrée par les Penguins de Pittsburgh, Marc-André Fleury obtient un deuxième départ dans la LNH.

Et c’est sous les « Fleury! Fleury! Fleury! » clamés par ses nouveaux partisans des Golden Knights que le gardien québécois a amorcé le deuxième volet de sa carrière à Las Vegas.

« Je ne m’attendais pas à ce genre d’accueil », a candidement lancé Fleury qui a répondu à quelques questions lorsqu’il s’est présenté sur l’estrade après la confirmation de sa sélection par les Golden Knights dans le cadre du repêchage d’expansion.

Débarqué dans le désert du Nevada en début de journée, le gardien de but a reconnu qu’il était chamboulé par toutes les gammes d’émotions.

« Ça va vite aujourd’hui», a-t-il reconnu lors de son point de presse.

Il y a dix jours seulement, Fleury gagnait la coupe Stanley avec ses (anciens) coéquipiers des Penguins. Les yeux embués par l’émotion associée à la victoire, mais aussi et surtout par le fait qu’il savait ses heures comptées à Pittsburgh, Fleury a fêté comme il se devait cette troisième conquête. Mais lorsqu’est venu le temps de faire ses boites et de rentrer à la maison, le gardien a réalisé qu’il ne reviendrait pas à Pittsburgh l’automne prochain.

« Honnêtement, je ne réalise pas tout ce qui arrive. Je me retrouve dans un autre chandail pour la première fois de ma carrière. C’est bizarre d’avoir un autre chandail que celui des Penguins sur le dos. Je savais ce qui m’attendait. Mon agent m’a confirmé que c’était officiel. C’est le fun d’être ici. C’est le fun de voir l’accueil des partisans. De voir la ville. De voir les autres gars qui ont été choisis et avec qui je vais jouer l’an prochain. Mais en même temps, je sais qu’à la fin de l’été lorsque viendra le temps d’amorcer le camp d’entraînement ce sera plus difficile de réaliser que je ne suis plus à Pittsburgh », a défilé le gardien québécois.

Crosby tout aussi secoué

Marc-André Fleury n’était pas le seul Penguin à avoir de la difficulté avec les couleurs et le logo de son nouveau chandail. Son capitaine et ami Sidney Crosby était visiblement secoué par la scène.

« C’est vraiment bizarre de le voir dans un autre chandail. Nous savions tous qu’il était possible que Marc-André passe à un autre club. Mais là c’est fait. Vous savez : je perds le dernier coéquipier qui était dans le vestiaire lors de mon année recrue. Ça démontre à quel point le temps file », a lancé Crosby visiblement affecté par la réalité qui le frappait en plein visage.

Crosby a parlé en long et en large de son ancien coéquipier. De son ami surtout.

« Marc-André sera tellement important pour sa nouvelle équipe. Important pour ce qu’il accomplira sur la patinoire, mais important aussi dans le vestiaire. Simplement à cause de sa personnalité. C’est le meilleur coéquipier qui soit. Il l’a démontré avec la façon dont il a composé avec tout ce qu’il a vécu au cours des deux dernières années. Ce n’était pas facile. Et ce ne sera certainement pas toujours facile ici même s’ils débarqueront dans la Ligue avec une bonne équipe. Avec un club compétitif. Mais il n’y a pas un meilleur joueur, une meilleure personne, que Marc-André pour relever les défis qui l’attendent », a ajouté Crosby.

Une fois son point de presse terminé, Sidney Crosby s’est rangé derrière les nombreuses caméras qui suivaient les premiers pas de Marc-André Fleury dans l’uniforme des Golden Knights.

Le capitaine des Penguins a attendu patiemment la chance de venir rejoindre son copain afin de lui serrer la main et lui souhaiter bonne chance. Crosby a réussi à se frayer un chemin pour se rendre jusqu’à Fleury qui était alors en conversation avec son propriétaire Mario Lemieux.

La scène était symbolique. Tout comme la passation de la coupe Stanley des mains de Fleury à celle de Matt Murray il y a dix jours à Nashville sur la patinoire du Bridgestone Arena.

C'est fait, les Golden Knights ont 30 nouveaux joueurs!

« On s’était dit au revoir à Pittsburgh après les célébrations. On s’évitait même un peu pour ne pas avoir à en rajouter. Mais disons que c’était spécial de voir Sid et Mario tantôt », a admis le gardien sorelois.

Mieux entouré à Vegas qu’à Pittsburgh

Les émotions normales qui étreindront Fleury dans quelques mois lorsqu’il amorcera son premier camp d’entraînement avec les Golden Knights seront vite chassées par le nouveau défi qui s’offrira à lui. Le défi de multiplier les arrêts et d’offrir des chances réelles de victoire à sa nouvelle formation.

« J’aime jouer. Je l’ai toujours dit. Et c’est certain que les deux dernières années n’ont pas été faciles sur ce plan. J’aurai donc la chance de reprendre ma place comme gardien numéro un et ce défi est très emballant », a admis le gardien âgé de 32 ans.

Ironiquement, Fleury sera bien mieux entouré l’automne prochain qu’il ne l’a été lors de son entrée dans la LNH à Pittsburgh.

Avec James Neal, un marqueur de 30 buts qui a déjà été son coéquipier à Pittsburgh, et de nombreux défenseurs et attaquants de qualité qui aideront les Knights sur la glace ou par le biais de transactions à venir, Neal jouera derrière un meilleur club que les Penguins à ses débuts.

« On perdait tout le temps quand je suis arrivé à Piitsburgh », a candidement reconnu Fleury. Avec raison. En 22 matchs à sa première saison en 2003-2004, Fleury a maintenu un dossier de 4 victoires, 14 revers et 2 défaites en prolongation avec une moyenne de 3,64 buts alloués par match et une efficacité de 89,6 %.

Une soirée forte en émotions pour Marc-André Fleury

Deux ans plus tard, en 50 sorties, il a maintenu un dossier de 13-27-6 avec une moyenne de 3,25 buts alloués par match et une moyenne de 89,8 %.

À moins d’un revirement complet de situation, ses statistiques devraient être meilleures l’an prochain.

Non seulement Marc-André Fleury pourra-t-il compter sur un club compétitif, mais les nombreux francophones repêchés par les Knights mercredi l’aideront à composer avec le mal du pays. Bon! Il est trop tôt pour savoir combien de joueurs sélectionnés mercredi seront encore avec les Golden Knights en début de saison, mais en plus de Fleury, Las Vegas a ouvert les portes de la ville aux Québécois et/ou francophones Jean-François Bérubé, David Perron, Jonathan Marchessault, William Carrier, Pierre-Édouard Bellemare et Marc Méthot.