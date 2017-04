RDS.ca

La série entre le Canadien de Montréal et les Rangers se jouera devant le filet, selon le confrère du New York Post, Larry Brooks. Si on se fie à ce scribe, le Tricolore a un net avantage sur ses rivaux à cet égard.

Le vétéran journaliste estime que le portier des Rangers Henrik Lundqvist devra offrir de meilleurs résultats en séries qu'en saison régulière si les Blueshirts veulent passer en deuxième ronde.

Lundqvist, qui en sera à ses onzièmes séries en carrière dans la LNH, aura fort à faire pour retrouver son niveau de confiance. Le principal intéressé a même avoué que la dernière campagne avait été différente des autres, lui qui a connu quelques mauvaises sorties et qui a laissé la rondelle le déjouer comme jamais auparavant, ce qui a incité l'entraîneur Alain Vigneault à lui faire réchauffer le banc durant quatre parties à mi-chemin dans la saison en plus d'être blessé.

Lundqvist a affiché la moyenne d'efficacité la plus basse de sa carrière à ,910 et qui a pris le 15e rang parmi les 17 gardiens qui ont disputé au moins 2 500 minutes et le 27e rang parmi les 36 portiers qui ont vu au moins 1 500 minutes de jeu.

« Henrik Lundqvist est notre meilleur joueur »

Larry Brooks, comme plusieurs observateurs, croit que le gardien de 35 ans devra élever son jeu d'un cran pour espérer venir à bout du Canadien, qui mise sur Carey Price entre les poteaux.

Quand Lundqvist a été questionné à savoir s'il était aussi confiant à la veille de commencer les séries qu'en 2012 quand il a gagné le trophée Vézina ou comme en 2014 quand les Rangers ont atteint la finale de la coupe Stanley, il a simplement répondu, « Je le suis, je le suis. »

« Je me sentais bien cette saison, mais je sais qu'être bon cette semaine ne sera pas suffisant, a-t-il déclaré. Je pense que pour moi et tout le monde dans ce vestiaire, nous devons augmenter notre niveau de jeu et être meilleurs pour avoir une chance de battre cette équipe. »

Il ne faut pas sous-estimer les Rangers

Lundqvist devra faire le vide et ne pas penser à ses dernières confrontations contre Price, qui se sont soldées par des défaites lors de leurs huit derniers rendez-vous (0-7-1) depuis 2012-13. Pendant cette séquence, le gardien des Rangers a montré une moyenne de buts alloués de 3,22 contre le Canadien avec un pourcentage d'efficacité de ,886. Durant la même séquence, Price a affiché une excellente moyenne de buts alloués de 1,29 et un pourcentage d'arrêts de ,955.

La seule fois que les deux gardiens ont croisé le fer en séries, la confrontation n'a duré que 40 minutes lors du premier match de 2014 quand Price a été blessé à un genou gracieuseté d'une mauvaise chute de Chris Kreider. Lundqvist et les Blueshirts avaient finalement eu le dessus en six parties en profitant de l'inexpérience de Dustin Tokarski.

On se souvient aussi que les Rangers étaient transportés par l'émotion après avoir surmonté un déficit de 3-1 pour éliminer les Penguins de Pittsburgh et après le décès de la maman de Martin St-Louis. Les joueurs des Rangers avaient assisté aux funérailles de France St-Louis entre les deux premières parties de la série dans lesquelles Lundqvist avait brillé.

Larry Brooks doute qu'il soit possible de revivre le même niveau d'émotions, mais il sait que les Rangers devront compter sur un homme masqué au sommet de sa forme. « Techniquement, je suis comme je l'étais au cours des autres années, a dit Lundqvist. En ce qui concerne la comparaison de mon niveau mental d'il y a deux ans ou quatre ans, je ne peux pas le faire. Je ne fonctionne pas de cette façon. »

« Tout ce que je peux dire, c'est que je me sens bien. Et que je suis confiant et que je serai à mon mieux. »