La participation des joueurs de la LNH aux Jeux olympiques d’hiver est un phénomène récent, le hockey olympique ayant longtemps été une compétition de type amateur. Ce n’est qu’en 1998 que la LNH a, pour la première fois, permis à ses joueurs de participer aux Jeux d’hiver de Nagano au Japon. Depuis, près de 150 joueurs de la LNH participent habituellement aux Jeux olympiques d'hiver.

« Je suis renversé »

Malgré le succès du hockey sur glace lors des Jeux de Sotchi en 2014, la LNH a fermé la porte à sa participation aux Jeux olympiques de 2018 à Pyeongchang en Corée du Sud. Cette décision aura un impact sur la présence de la LNH aux Olympiques de 2022 puisque le Comité international olympique (CIO) a indiqué que la participation des joueurs aux Jeux de Pékin était conditionnelle à leur présence à ceux de Pyeongchangen 2018.

Pourquoi la participation de la LNH a fait l’objet d’autant de discussions?

La situation était moins problématique avant l'entrée en vigueur de la convention collective entre la LNH et l’AJLNH en 2013. En effet, l’ancienne convention collective de la LNH (2005-2012) prévoyait à son article 24.8 la participation des joueurs aux Jeux olympiques d’hiver. Or, la conclusion de la nouvelle convention collective en 2013 ne traite pas de la question des compétitions internationales impliquant les joueurs de la LNH. C'est pour cette raison que la participation de la LNH avait aussi été incertaine pour les Jeux de Sotchi en 2014 et qu’elle l’a été pour Pyeongchang

La présente convention collective expirera le 15 septembre 2022. Cette question fera certainement partie des points qui feront l'objet des négociations collectives entre la LNH et l'AJLNH en prévision de la ratification de leur nouvelle convention collective.

Pourquoi la LNH a pris cette décision?

Pour les Jeux de 2018, la LNH était fortement préoccupée par le long voyage et les nombreux frais qui y étaient rattachés. Qui plus est, la LNH a évalué que l'important décalage horaire nuira aux cotes d’écoute.

Même si la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) encourage fortement la participation de la LNH aux Olympiques, la LNH ne permettra à ses joueurs de participer que dans la mesure où les profits surpasseront les coûts. Puisque la LNH n’en tire peu, voire aucun bénéfice lucratif immédiat, elle a hésité à laisser son meilleur produit sur la glace s’envoler vers la Corée du Sud. Certes, la visibilité internationale dont bénéficie le hockey sur glace aux Olympiques est profitable à long terme pour la LNH, mais il lui était tout de même légitime d’avoir certaines réserves quant à son implication lors des prochains Jeux d’hiver.

La LNH a posé ce geste même si les questions financières liées aux assurances et au transport ont été réglées avec le CIO et l’IIHF. La ligue considère que le gain qu’elle rapporte par rapport à l'investissement qu’elle réalise n’est pas rentable. La LNH veut un retour sur son investissement plus bénéfique qu’un gain sur les frais de voyage et les assurances.À cet effet, la demande de la ligue semble raisonnable étant donné que le hockey de la LNH représente un événement d'ancrage pour les Jeux olympiques.

En fait, ce que la LNH aimerait, c’est d’obtenir une compensation monétaire par le CIO et l’IIHF pour indemniser la perte financière d’une suspension de ses activités pendant deux (2) semaines en mi-saison et au surplus une forme de dédommagement en cas de blessures chez ses joueurs. Tant le CIO que l’IIHF sont réticents à cette demande puisqu’ils ne veulent pas créer de précédents et ainsi encourager les autres ligues professionnelles à revendiquer de telles compensations.

Par ailleurs, au-delà d’une compensation financière, la LNH souhaite avoir des droits sur la propriété intellectuelle olympique. Elle désire notamment des droits télévisuels afin de pouvoir diffuser des vidéos olympiques sur leur NHL Network, sur leur site web NHL.com et sur les autres plateformes lui appartenant. Ceci étant dit, comme ces vidéos constituent de la propriété olympique, la LNH ne peut les diffuser. Notons que le célèbre clip du but gagnant de Sydney Crosby aux Jeux de Vancouver n’a jamais été présenté sur le NHL network, ni sur NHL.com ou encore n’a fait l’affiche d’aucun aréna, car bien que la LNH a la chance d’avoir Crosby parmi ses talents, elle n’a pas pour autant de droits sur une victoire olympique. Tout ce qui découle de la victoire du Canada à la compétition de hockey sur glace en 2010 demeure propriété exclusive olympique et ce, même si elle émane d’un joueur de la LNH. De ce fait, la LNH ne veut pas simplement être une pourvoyeuse de talents, elle veut faire partenariat avec le CIO. Bien entendu, advenant une telle situation, ce partenariat aura certes un impact sur les autres ligues professionnelles, notamment la NBA pourrait négocier des termes similaires pour les prochains Jeux d’été. Considérant que le CIO et l’IIHF constituent des organisations internationales non gouvernementales à but non lucratif, ils n’ont donc pas la capacité financière d’abdiquer aux demandes de la LNH et de là, la teneur du débat. Inversement, si la LNH investissait de l’argent en plus de fournir les joueurs, chacune des parties y trouverait possiblement son compte. Dans une telle optique, un partenariat pourrait être envisageable.

Position des joueurs

Suivant cette décision de la part de la LNH, les joueurs ont exprimé une grande déception et un profond désaccord. D’ailleurs, plusieurs athlètes ont revendiqué leur désir de concourir aux Olympiques, dont Alexander Ovechkin. Celui-ci a même menacé à plus d’une reprise qu’il prévoyait participer aux Jeux de Pyeongchang eu égard de la position de la LNH.

Malgré la décision de la LNH, est-ce que les joueurs pourraient participer quand même?

La participation aux Olympiques n'est pas un droit accordé aux joueurs, mais plutôt un privilège. Les joueurs ont le droit d'être déçus, mais leur droit de participation est discutable. Puisqu’ils sont sous contrat de travail avec leurs équipes, les joueurs doivent honorer leurs obligations professionnelles. La LNH ayant refusé leur participation aux prochains Jeux, les joueurs seront donc face à un dilemme : ils devront manquer les Jeux de 2018 ou alternativement devront y participer en violation des ordonnances de la LNH.

Cela dit, il est possible que le joueur obtienne l’autorisation préalable du propriétaire de son équipe. Par exemple, le propriétaire des Capitals de Washington, Ted Leonsis, a publiquement révélé qu’il allait soutenir ses joueurs et leur donné son accord pour qu’ils participent aux Jeux d’hiver malgré le refus de la ligue. Évidemment, une telle décision de la part d’un propriétaire d’équipe est risquée et aura des conséquences.

La Constitution de la LNH accorde au commissaire de la ligue, Garry Bettman, de larges pouvoirs discrétionnaires lorsqu'il s'agit de discipliner les propriétaires d'équipe. L'article 6.3 a) de la Constitution confère à Bettman le pouvoir d'agir dans le meilleur intérêt de la ligue lorsqu'il est confronté à une conduite préjudiciable d'un propriétaire. L'objectif du commissaire est de protéger l'intégrité du jeu et de maintenir la confiance du public. Les peines de la ligue envers un propriétaire incluent notamment une amende allant jusqu'à 1 000 000 $ et des restrictions sur les choix de repêchage.

Un propriétaire serait donc sanctionné, mais qu’en est-il des joueurs? L'article 18-A.2 de la convention collective de la LNH offre également à Bettman des pouvoirs discrétionnaires pour discipliner les joueurs ayant adopté une conduite préjudiciable au meilleur intérêt de la LNH. Si la ligue sanctionne un de ses joueurs alors que son employeur lui a permis, l’Association des joueurs soutiendrait probablement que la ligue n'a pas le droit de punir le joueur puisque son employeur du joueur lui a accordé l'autorisation d'y assister.

Néanmoins, certains joueurs pourraient choisir de participer aux Jeux sans l'approbation du Club. Cette conduite constituerait une violation contractuelle et pourrait entraîner au joueur une amende et /ou une suspension puisqu’il est important d'honorer un contrat de travail.

Juridiquement parlant, si les joueurs décident d’aller à Pyeongchang et ce, en l’absence d’une entente, la LNH demandera forcément une injonction ordonnant ses joueurs d’honorer leurs obligations contractuelles envers elle et de facto, ne pas s’envoler vers la Corée du Sud. Bien qu’une injonction pourrait nécessairement freiner les joueurs de participer aux Olympiques, il n’en demeure pas moins que certains d’entres eux pourraient ignorer cette injonction et s’y rendre nonobstant l’ordonnance de la Cour. En effet, un joueur du calibre d’Ovechkin pourrait quitter malgré les envisageables pénalités que la LNH lui imposerait, telles que de lourdes amendes et une suspension de jouer dans la LNH pour une période déterminée. Inévitablement, Ovechkin pourrait signer un contrat avec une équipe de la KLH advenant une suspension de la LNH puisqu’il appert que certains joueurs préfèreraient jouer dans la KHL pour une année et ainsi participer aux Olympiques plutôt que de les manquer et de jouer dans la LNH.

Cependant, une telle situation est quasi improbable en ce que le CIO et l’IIHF feront sans doute respecter cette injonction lors des Olympiques.