TORONTO - Michelle Blackburn réalisera un rêve dimanche après-midi : le rêve de voir Paul Kariya sillonner une patinoire de la LNH dans le cadre d’un match de hockey.

Michelle Blackburn est bien sûr une grande « fan » de Paul Kariya qui fera son entrée au Temple de la renommée du hockey lundi. Mais elle est bien plus qu’une simple « fan » du joueur de hockey. Aussi grand soit-il. Elle voue respect et admiration pour celui qui l’a aidée à livrer le dur combat contre un cancer du sein qui est venu foudroyer sa vie en octobre 2010 – le 8 octobre précise-t-elle – alors qu’elle n’avait que 28 ans. Un combat qu’elle a gagné comme le confirme sa rémission amorcée il y a cinq ans.

Samedi, Michelle Blackburn a réalisé un autre rêve : celui de rencontrer et surtout de remercier son héros pour lui avoir transmis l’énergie et la confiance de venir à bout du duel qu’elle a livré contre le cancer.

Dans le Grand Hall du Temple de la renommée où des centaines d’amateurs de hockey venus d’aussi loin que de la Californie, de la Floride et bien sûr de la Finlande pour croiser les cinq joueurs qui seront intronisés lundi – Dave Andreychuk, Danielle Goyette, Mark Recchi et Teemu Selanne complètent la cuvée 2017 en plus de Kariya –, Michelle Blackburn a soulevé une grande vague d’émotions lorsqu’elle a rendu un hommage vibrant à Kariya.

Vêtue du chandail numéro 9 d’Équipe Canada lors des Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002, debout dans la deuxième rangée, à quelques pas de Kariya, Michelle Blackburn a saisi le micro qu’elle tenait nerveusement et d’une voix nouée par l’émotion elle s’est adressée directement à son héros.

« Je ne sais pas si tu te souviens de moi Paul, mais tu as marqué ma vie. Il y a quelques années, alors que je vivais des moments très difficiles, tu m’as envoyé une lettre par le biais de laquelle tu m’as incité à garder espoir et à me battre pour vaincre la maladie. Si je suis ici aujourd’hui, c’est grâce à toi. Et dans la liste des choses que je tenais à faire dans ma vie, l’une d’elles était d’avoir la chance de te voir jouer. Tu as quitté le hockey trop vite, mais demain, je serai dans les gradins du Air Canada Centre pour enfin avoir le bonheur de te voir jouer au hockey. Merci! »

L’hommage rendu à Kariya par Michelle Blackburn a pris tout le monde par surprise. À commencer par Kariya. Et cet hommage n’a laissé personne indifférent. Par dizaines, les amateurs présents, tout comme les futurs intronisés, peinaient à contenir les larmes qui embuaient leurs yeux.

Visiblement secoué par l’hommage qu’il venait de recevoir, Paul Kariya s’est levé d’un trait avant d’aller serrer Mme Blackburn dans ses bras pendant un bon moment. Une fois la période de questions et réponses complétée, Kariya est retourné voir Michelle Blackburn et son petit frère David Pierce qui a orchestré la rencontre avec la complicité des dirigeants du Temple de la renommée du hockey.

Après avoir pris quelques photos avec son héros, Michelle Blackburn et son frère ont accepté de partager son histoire.

Cherchant un moyen d’aider sa grande sœur dans sa lutte contre le cancer, David Pierce a joué du téléphone pour tenter d’entrer en contact avec Paul Kariya. Il y est arrivé par le biais de Jim Montgomery. Originaire de Montréal – il a d’ailleurs joué avec le Canadien au début de sa carrière après avoir été acquis des Blues de St Louis en retour de Guy Carbonneau – Montgomery a été coéquipier de Kariya avec l’Université du Maine. C’est au Colorado – il est entraîneur-chef des Pioneers de l’Université de Denver – que Pierce a retracé Montgomery.

« J’ai réussi à envoyer un message à Paul par le biais duquel je lui expliquais la situation de ma sœur, à quel point elle était une grande «fan» de lui et l’importance que représenterait un mot d’encouragement de sa part. »

David Pierce ne savait pas si sa démarche donnerait des résultats. Puis, le jour de la St-Patrick 2014 – une journée importante pour la famille qui a des origines irlandaises – une enveloppe est arrivée chez lui.

«L’enveloppe était adressée à ma sœur avec une mention PTK en guise de signature», se souviens Pierce.

PTK comme dans Paul Tetsuhiko Kariya.

« Je n’ai jamais ouvert l’enveloppe. Puis alors que ma sœur traversait un moment particulièrement difficile, je l’ai remise à ma mère qui est allée rejoindre Michelle à Thunder Bay. »

Lorqu’elle a ouvert l’enveloppe, Michelle Blackburn a reçu le message qui l’a aidé à composer avec l’épisode particulièrement difficile qu’elle traversait.

«L’enveloppe contenait une lettre écrite à la main et des photos autographiées de Paul qui me les offrait afin que je les remette plus tard à mes futurs enfants», raconte Michelle Blackburn.

La lettre, Mme Blackburn l’a gardée avec elle en tout temps. Elle y a d’ailleurs jeté des coups d’œil lors de notre entretien en la faisant apparaître sur son téléphone intelligent. Si elle a accepté volontiers de nous la montrer, elle a préféré garder secret le contenu. Les mots choisis.

« C’est très personnel. C’est très touchant. J’aimerais garder ce message entre Paul et moi, mais je peux vous dire que la nature du message est la suivante : fixe-toi des objectifs, crois en tes objectifs et réalise- les. C’est ce que j’ai fait et c’est pour cette raison que je tenais tant à partager mon histoire avec Paul aujourd’hui. Et demain, je vais le voir jouer au hockey. Ce sera merveilleux. Paul était tellement rapide. Il était tellement agile. C’était impossible de ne pas apprécier la qualité de son jeu. En plus, c’était un joueur honnête qui restait loin des excès physiques. Je peine à croire que je vais réaliser ce rêve. Je le dois à Paul bien sûr puisqu’il va jouer, mais aussi à mon frère qui a rendu tout ça possible », a conclu Michelle Blackburn qui poursuit sa lutte contre le cancer par le biais d’un organisme nommé Butterfly Stories qui lui a permis de récolter plus de 100 000 $ à Thunder Bay où la survivante âgée de 35 ans aujourd’hui réside.

Paul Kariya chaussera les patins dimanche, au Air Canada Centre, pour la première fois depuis qu’il a pris une retraite prématurée il y a sept ans. Il défendra les couleurs de l’Équipe Messier qui croisera Équipe Kurri, au sein de laquelle évoluera son grand copain et grand complice avec les Mighty Ducks d’Anaheim et futur intronisé Teemu Selanne. Ce sera la deuxième fois seulement qu’il prendra une part active à un match depuis sa retraite. Car depuis 2010, il s’est déplacé une seule fois pour regarder un match de hockey : le tour dernier à domicile de la carrière de Selanne.

Frères du futur intronisé, Steve et Martin Kariya sont convaincus que frérot s’en tirera bien malgré son absence de sept ans. « Il passe bien trop de temps sur sa planche de surf. Peut-être qu’il lui faudra du temps pour retrouver son équilibre », a d’abord lancé Steve en riant.

« Mais je ne suis trop inquiet », a ajouté Martin qui, comme tout le monde, a été touché par le témoignage de Michelle Blackburn sans toutefois être surpris par l’implication de son frère. « J’ai reconnu mon frère dans cette histoire. Paul a le cœur sur la main. Il s’est toujours impliqué dans ce genre de témoignage. Il a fait beaucoup de choses au cours de sa carrière, mais a toujours tenu à ce que ses implications demeurent dans l’ombre. D’autres joueurs aiment publiciser ce qu’ils font, et je ne les juge pas du tout, mais Paul est un gars différent. Un gars discret. Très discret. Il aime s’impliquer pour le bien que cela lui rapporte. Pas pour la publicité que ses implications pourraient générer. »