La saison est encore jeune, mais certaines tendances commencent à s’installer. Des tendances renversantes, il faut l’admettre.

Des tendances renversantes et positives pour certaines équipes que je ne voyais pas, mais absolument pas, dans la course aux séries, mais aussi négatives alors que des forces présumées de la LNH font du sur place ou pis encore se complaisent au bas du classement.

Le Lightning de Tampa Bay confirme sa place parmi les grandes forces de la LNH. Le fait que les Kings et les Blues lui soufflent au cou est toutefois un brin surprenant considérant que bien d’autres clubs devraient être au plus fort de cette lutte au sommet de l’état des forces. Des clubs qui pour l’instant ont bien trop de problèmes à régler pour penser à rivaliser avec les meilleurs.

Ça viendra peut-être.

Mais pour l’instant, les Capitals de Washington, les Predators de Nashville, les Stars de Dallas sans oublier les Blackhawks de Chicago qui occupaient la première place de mon premier état des forces sont loin, voire très loin, de jouer à la hauteur de leur potentiel et des attentes.

Parlant de surprise, les Golden Knights de Las Vegas et les Devils du New Jersey font la preuve par 16 qu’au-delà les prédictions, c’est sur la glace que le hockey se joue et qu’une fois sur la glace, les prédictions ne comptent plus.

1- Los Angeles (9-1-1) hausse de 3

Les Kings ont fait bien mal paraître le Canadien lors des deux duels opposant les deux équipes. Bonne nouvelle pour le Tricolore, il ne les croisera plus cette année. Cela dit, les Kings ont fait mal paraître bien d’autres formations déjà. Et comme Anze Kopitar, Dustin Brown, Drew Doughty et le reste de ce gros club de hockey semblent avoir retrouvé du plaisir à jouer au hockey maintenant qu’ils sont libérés de la poigne de fer et de l’humeur éteignoir de Darryl Sutter, ils feront mal paraître bien d’autres clubs au cours de la saison qui commence. Les Kings devancent le Lightning pour une seule raison : ils ont disputé un match de moins. C’est vous dire à quel point je les place – pour le moment – sur un pied d’égalité. Le fait que Jonathan Quick soit de retour au sommet de sa forme et des meilleurs gardiens de la Ligue avec sa moyenne de 1,76 but alloué par match et son efficacité de 94,6 % et vous avez d’autres motifs pour favoriser la première place que j’accorde aux Kings.

2- Tampa Bay (9-2-1) hausse de 1

Le Lightning compte sur l’une des belles machines offensives de la LNH alors que la combinaison Stamkos-Kucherov est la meilleure, la plus efficace, la plus explosive de la LNH. Tampa frappe fort à l’attaque et se défend très bien alors qu’Andrei Vasilevskiy prouve qu’il était prêt à assumer la relève après le départ de Ben Bishop.

3- St. Louis (9-2-1) hausse de 6

Les Blues forment une très bonne équipe de hockey. Un bon club que les blessures devaient miner en début de saison. D’où le scepticisme affiché à la leur endroit dans le premier état des forces. Si vous avez eu la main heureuse en sélectionnant Jaden Schwartz, Paul Stastny Brayden Schenn ou Alex Pietrangelo – Vladimir Tarasenko était quant à lui un " must " – vous savez pourquoi il est impossible de ne pas s’incliner devant la surprise que représentent les Blues. Est-ce que ça durera?

4- Columbus (7-4-0) baisse de 2

Les Blue Jackets me déçoivent un peu. Pas mal même. Considérant les ratés des Penguins et des Capitals, ils devraient trôner confortablement au sommet de la division métropolitaine. Parce que j’ai plus confiance en eux qu’aux Devils, je les garde dans le top 5 pour l’instant. Mais ils pourraient dégringoler dans deux semaines s’ils ne confirment pas les prétentions favorables à leur endroit. Ils ne font rien de mal, mais ils ne sont pas assez bons.

5- Ottawa (5-1-5) hausse de 3

Est-ce un choix sentimental? Peut-être un peu considérant que les Sénateurs ont moussé leur récolte en se rendant cinq fois en prolongation ou tirs de barrage cette saison. Mais les Sénateurs forment un club efficace. Très efficace. Un club mieux structuré que bien d’autres autour de lui et un club qui compte sur des leaders qui assument leur rôle. Le hic pour Ottawa : les Sens ne gagnent pas assez (2-1-4) à la maison. Avec la visite du Canadien qui en arrache ce soir, il sera intéressant de voir si la troupe de Guy Boucher tirera profit de l’avantage de la glace.

6- New Jersey (8-2-0) hausse de 4

Leur troisième place au classement général lors du premier état des forces était une anomalie à mes yeux. Le fait qu’ils soient cinquièmes après 10 matchs confirme qu’on leur doit plus de respect en marge de leur fiche surprenante. Ce n’est peut-être pas un accident après tout. Avec une fiche parfaite sur la route (4-0-0) et des matchs en mains sur leurs rivaux immédiats dans la division atlantique, les Devils pourraient même consolider leur première place au cours des deux prochaines semaines. S’ils y arrivent, on devra commencer à les prendre très au sérieux surtout si Cory Schneider retrouve ses moyens devant son filet. Car pour le moment, Schneider qui devait être LA planche de salut de son équipe ne garde pas les buts à la hauteur de ses moyens. Imaginez un peu s’il était au sommet de sa forme.

7- Pittsburgh (7-5-1) baisse de 1

Les Penguins méritent une glissade plus vertigineuse que celle que je leur fais subir. J’en suis très conscient. Pourquoi une telle clémence à l’égard d’un club qui vient de se faire planter 7-1 par Winnipeg et qui a joué le plus de matchs (13) dans la Ligue? Parce que je ne peux tourner le dos aux Crosby, Malkin, Letang et parce que les Penguins ont prouvé qu’une fois sur une lancée positive, ils sont difficiles à stopper, voire impossibles!

8- Chicago (5-5-2) baisse de 7

La glissade des Hawks au classement me donne le vertige. Mais elle devrait être plus accentuée encore considérant leurs ennuis sur la patinoire. Parce que je les avais placés tout en haut de mon premier état des forces et en raison d’effectifs qui sont nettement meilleurs que ce que les Hawks offrent en ce moment, je garde confiance. Est-ce que c’est cette année que Joel Quenneville devra être limogé pour donner un survoltage à son équipe? La question mérite d’être posée.



9-Anaheim (6-4-1) hausse de 5

Le simple fait que les Ducks soient toujours dans la course en dépit les blessures qui les minent justifient le fait qu’ils devancent bien des clubs plus haut perchés qu’eux au classement général. Je les ai favorisés pour terminer premier dans la division Pacifique devant Edmonton. Les Oilers les aident grandement, mais les Ducks devront espérer des retours en grande forme de leurs blessés s’ils veulent rivaliser avec les Kings.

10-Vegas (8-1-0) (hausse de 10)

Je me trouvais bien trop généreux lorsque j’ai donné le 20e rang aux Golden Knights dans le premier état des forces. J’avouais être attendri par le club d’expansion qui regorge d’histoires savoureuses. Je me considère donc un peu fou de les inclure au top-10 ce matin. Mais ils le méritent. Pleinement. Cela dit, les Golden Knights ont tiré profit d’un calendrier qui leur a permis de disputer sept de leurs neuf premiers matchs à la maison. Ils ont gagné leurs deux matchs sur la route. Il n’y a pas grand mérite d’avoir gagné en Arizona j’en conviens, mais ils ont quand même battu les Stars à Dallas lors de leur tout premier match. Ce soir à Uniondale, les Knights amorceront une séquence au cours de laquelle ils disputeront huit de leurs neuf prochains matchs sur la route. On verra s’ils pourront surfer sur la plus belle et surprenante vague de succès jusqu’ici cette année dans la LNH.

11-Toronto (7-4-0) baisse de 6

Les partisans des Leafs et plusieurs de mes collègues couvrant les activités de cette belle, mais jeune équipe célébraient le retour de la coupe Stanley avant même le début de la saison. Ils sont quittes pour un sérieux rappel à l’ordre. Oui les Leafs sont sensationnels et spectaculaires à l’attaque. Mais encore faut-il empêcher l’adversaire de marquer également. Ce que la défense et surtout le gardien Frederick Andersen peinent à faire. Bien hâte de voir comment Mike Babcock réussira à prendre le contrôle de sa troupe et à la faire jouer du hockey efficace et non seulement spectaculaire.

12-Washington (5-6-1) baisse de 5

Que se passe-t-il à Washington? Les Capitals ne jouent pas assez souvent à la maison. Vrai qu’ils ont disputé huit de leurs 12 matchs sur la route, mais leur fiche de 1-3-0 au Verizon Center est loin d’être reluisante. C’est l’année de vérité pour les Caps. Mais pour l’instant, ils sont loin de faire mentir leurs détracteurs.

13-Nashville (5-4-2) baisse de 2

Les Predators ne marquent pas beaucoup. C’est connu. Mais ils nous ont toujours habitués à être imperméables en défensive. Ce n’est pas le cas cette année alors qu’ils ont accordé quatre buts de plus qu’ils en ont marqués. Une recette perdante. Ils méritent toutefois la confiance de leurs fans et nous incitent à faire preuve de patience et de prudence avant de les glisser dans la deuxième versant du classement de l’état des forces.

14-Dallas (6-5-0) hausse de 2

Les Stars sont dans le coup et ils le seront toute la saison. Ils devraient même grimper un peu au classement général lors que les Golden Knights et les Canucks glisseront là où on devrait normalement les retrouver. D’où le fait qu’ils les devancent encore ici malgré un dossier inférieur.

15- New York Islanders (6-4-1) hausse de quatre

John Tavares est l’un des meilleurs centres de la LNH. C’est connu. S’il prend les choses en mains et que le reste de son équipe offre un rendement satisfaisant, les Islanders forment une équipe capable de se battre pour une place en séries… et l’obtenir.

16- Winnipeg (5-3-2) hausse de 6

Je crois aux Jets depuis des années et ce sont eux qui ont multiplié les raisons pour que leurs partisans et les observateurs cessent de croire en eux. Ou qu’ils modèrent leur enthousiasme. On est encore loin de l’équipe attendue à Winnipeg, mais les Jets se sont bien repris après un début de saison trop ordinaire.

17- Philadelphie (6-5-0) baisse de 4

Je ne crois pas davantage aux Flyers que je croyais en eux en début de saison. Et vous?

18- San Jose (5-5-0) hausse de 3

Leurs quatre victoires lors des six derniers matchs confirment que leur lent début de saison (1-3-0) était plus attribuable à l’âge vénérable de certains de leurs leaders. Les Sharks forment un club solide à tous les points de vue. Ils seront bien en haut de la barre de ,500 une fois la course aux séries terminées. Du moins je l’espère pour mes prédictions!

19- Edmonton (3-6-1) baisse de 4

Les Oilers causent la plus désolante des surprises depuis le début de la saison. Todd McLelland joue avec son job tant les attentes sont élevées pour cette équipe qui compte sur le plus dynamique joueur de la Ligue au grand complet. Mais Connor McDavid ne peut tout faire seul. Rare bonne nouvelle pour les Oilers, ils n’ont disputé que 10 matchs. Ils doivent donc impérativement profiter de leurs matchs en mains.

20- Boston (4-3-2) hausse de 3

Les Bruins n’ont disputé que neuf matchs cette saison, le moins dans l’Est. En prime, Patrice Bergeron est de retour et le Québécois a fait sentir sa présence en récoltant quatre points (un but) en quatre matchs. C’est Brad Marchand qui sera content. Je ne vois pas les Bruins en séries, mais si les autres équipes lui ouvrent la porte, ils en profiteront.

21- Vancouver (6-3-1) hausse de 9

Faire glisser les Canucks plus bas représenterait un manque de respect à l’endroit de cette équipe surprenante qui vient de signer quatre victoires de suite et qui a gagné cinq de ses six derniers matchs. Offrons-leur cette remontée aussi imprévue qu’impressionnante avant que la réalité ne les rattrape. À moins que ce soit moi qui aie erré dans mon évaluation de cette équipe en reconstruction.

22- Caroline (4-4-2) hausse de 4

Je n’ai jamais caché mes prétentions favorables à l’endroit de cette équipe jeune et talentueuse. Ils étaient 1-1-1 après trois matchs et sont encore un bon petit club de ,500 après 10 matchs. La question qui tue : sont-ils meilleurs que ça?

23- Calgary (6-6-0) baisse de 11

Les Flames regorgent de joueurs de talent et on dit d’eux qu’ils ont un des meilleurs groupes de défenseurs de la LNH. Pourquoi alors se contentent-ils de si peu. Loin d’être un fan de Mike Smith, je dois admettre que le gardien fait sa part devant la cage de son équipe. Sa place parmi les meilleurs de la LNH en ce début de saison le confirme. Alors? Se seraient-ils trompés en sacrifiant Bob Hartley au profit de Glen Gulutzan?

24- Colorado (6-5-0) hausse de 3

Vous trouvez que je manque de respect à l’endroit de l’Avalanche? Peut-être un peu. Mais j’ai bien l’impression qu’ils termineront plus bas encore une fois l’état des forces rééquilibré en cours de saison. C’est vous dire la confiance que j’ai en eux. Mais quand les succès de ton club passent par Sven Andrighetto, il y a de quoi perdre confiance. Ah oui, «Fail» Yakupov serait-il revenu à la normale? Et il arrive quoi avec Matt Duchesne? Les Avs sont remplis de questions, mais offrent bien peu de réponses…

25- Floride (4-5-1) baisse de 7

Club imprévisible s’il en est un. Du talent, beaucoup de talent, de la jeunesse aussi. Mais si la survie des Panthers passe par leur duo de gardiens, je crains fort qu’ils fassent mentir mes prédictions trop favorables à leur endroit en début de saison.

26- Minnesota (4-3-2) baisse de 1

J’étais de ceux qui doutaient des chances de succès du Wild en début de saison. Avec les blessures qui déferlent en cascade, je crois bien qu’ils me donneront raison même s’ils ont plusieurs matchs en mains pour redresser la situation et raviver la confiance de leurs partisans.

27- Detroit (5-6-1) baisse de 10

Les quatre victoires des Wings lors de leurs six premiers matchs de la saison tiraient bien plus du mirage que de la réalité. C’était ma prétention et les Wings tendent à me donner raison.

28- Montréal (3-7-1) baisse de 4

Est-ce que les choses pourraient aller plus mal pour le Canadien qui s’enlise? La réponse est oui. Avec une bien courte victoire en sept matchs sur la route (1-5-1) un gain en tirs de barrage à Buffalo lors du premier match de la saison, le Canadien amorce un autre voyage difficile de quatre matchs cette semaine alors qu’il devra battre Ottawa, Minnesota, Winnipeg et Chicago. Il faudrait trois victoires minimum pour raviver quelque chose. Une récolte de trois points sur les huit à l’enjeu serait plus réaliste.

29- New York Rangers (3-7-2) baisse d’un

Les Rangers sont-ils aussi mauvais que ça? J’ai bien peur qu’ils aient prouvé que oui lors de leur escale à Montréal samedi. Henrik Lundqvist connaît un début de saison à l’image de celui de Carey Price et si les Blue Shirts s’en remettent à Ondrej Pavelec, ça ira de mal en pis. Je crains pour l’avenir d’Alain Vigneault derrière le banc, s’il ne replace pas ses Rangers. Et vite à part ça…

30- Buffalo (3-7-2) baisse d’un

La seule bonne nouvelle pour les Sabres est qu’ils ne peuvent pas glisser plus bas dans l’état des forces. Mais de les voir aussi bas est désolant. Vraiment. Sans être bons, ils devraient quand même être meilleurs ça!

31- Arizona (0-10-1) stable

Les Coyotes seront le seul club qui sera stable cette année au classement et aussi dans l’état des forces. Il est et sera bon dernier toute l’année. Il n’y a rien de drôle vous direz, mais parfois il vaut mieux en rire. Cela dit, jetez un coup d’œil de temps en temps sur les matchs des Coyotes, ne serait-ce que pour apprécier le talent de Clayton Keller qui mériterait le trophée Calder pour endurer pareil calvaire, et aussi pour suivre la progression des Max Domi et Anthony Duclair.