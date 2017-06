LAS VEGAS - Finaliste pour une sixième année consécutive dans la course au trophée Selke, Patrice Bergeron est fort conscient que la cérémonie de remise des honneurs individuels retiendra moins l’attention cette année.

« On ne parlera pas des awards autant qu’on parlera du repêchage d’expansion », a d’ailleurs convenu le Québécois qui pourrait recevoir le trophée remis au meilleur attaquant défensif de la LNH pour la quatrième fois de sa carrière.

De fait, c’est la deuxième année de suite que les Golden Knights dament le pion à la cérémonie de remise des trophées. L’an dernier, la confirmation de l’entrée de Vegas dans la LNH était tombée quelques heures seulement avant le spectacle annuel qui s’était déroulé dans l’ombre de cette grosse nouvelle.

Comme tout le monde, Patrice Bergeron suit avec attention ce qui se trame en marge de ce repêchage qui aura non seulement un impact sur les Golden Knights, qui annonceront d’ailleurs la sélection de leurs 30 joueurs dans le cadre de la cérémonie de remise des trophées, mais sur l’ensemble de la LNH.

« J’ai consulté les listes dès qu’elles ont été rendues publiques. Je voulais bien sûr voir qui était protégé et offert au sein des Bruins. J’ai fait le tour des listes et il est clair qu’il y a de nombreux bons joueurs qui sont disponibles. Ça va être très excitant à suivre et il est clair qu’ils auront un club compétitif dès l’an prochain », a ajouté Bergeron qui a échangé quelques messages avec des coéquipiers des Bruins afin de voir les impacts qu’aura le repêchage d’expansion sur leur club.

Candidat au trophée Hart, Connor McDavid est également convaincu que le nouveau club sera compétitif. « J’espère seulement qu’ils ne seront pas très compétitifs trop vite, car ils s’en viennent dans notre division », a indiqué le capitaine des jeunes Oilers et dauphin de Sidney Crosby à titre de meilleur joueur de la LNH.

Carey Price suit lui aussi d’un œil ce qui se trame en marge du repêchage d’expansion. « Il sera intéressant de voir quels joueurs seront repêchés et ceux qui seront écartés par Vegas. Ça va donner beaucoup d’action. Je suis bien content de ne pas être directeur général, car la journée de demain sera très occupée. Mais ce sera vraiment plaisant de venir jouer ici dès l’an prochain. J’ai hâte à la cérémonie de demain ne serait-ce que pour découvrir le T-Mobile Arena », a indiqué le gardien du Canadien.

Carey Price perdra-t-il un coéquipier mercredi? Peut-être si les Golden Knights décident de sélectionner un vétéran comme Tomas Plekanec. À moins qu’ils ne décident de miser sur un espoir de premier plan comme Charles Hudon.

En raison du grand nombre de gardiens disponibles, il semble clair toutefois que Price ne perdra pas son adjoint Al Montoya. Ce qui pourrait toutefois arriver à Braden Holtby. Car s’il semble acquis que Marc-André Fleury (Penguins) et Antti Raanta (Rangers) seront les deux premiers gardiens sélectionnés par Vegas, Philip Grubauer (Capitals) pourrait bien être le troisième. Sans compter que les Knights pourraient en prendre plus que trois.

« Nous savons que nous perdrons un joueur de qualité. Si c’est Philip qui est sélectionné, je serai heureux pour lui si cela lui permet d’obtenir une place ici, mais je perdrai un excellent coéquipier et un très bon ami en plus. Mais bon, ça fait partie du volet désagréable de notre travail », a indiqué le gardien numéro un des Capitals.

McPhee attendra à la dernière minute

Même s’il avait avisé ses 30 homologues de la LNH qu’il mettait un terme lundi à ses négociations, George McPhee a pris des appels encore hier. Le directeur général des Golden Knights risque d’en prendre jusqu’à la dernière minute alors qu’il déposera cinq minutes seulement avant l’heure de tombée – 10 h mercredi, heure de l’Est – sa sélection de 30 joueurs à la LNH.

Directeur général des Sénateurs d’Ottawa, Pierre Dorion fait partie des DG qui ont échangé avec McPhee. « On a beaucoup négocié au cours des derniers jours afin de voir si on pouvait convaincre Vegas de prendre un joueur ou d’accepter de ne pas toucher à un autre joueur. Nous n’avons toutefois pas été en mesure de nous entendre avec eux. Les demandes étaient trop fortes. Nous sommes donc prêts à perdre un joueur », a admis Pierre Dorion.

Même si ce joueur est Marc Méthot?

« Sur le plan personnel, je serai très déçu si nous perdons Marc. C’est un gars d’Ottawa. Sa fiancée l’est aussi. Ils attendent un premier enfant et c’est clair que nous aimerions le garder avec nous. Mais sur le plan hockey, on a des jeunes qui montent comme Thomas Chabot qui pourrait jouer régulièrement avec nous l’an prochain, et Ben Harpur qui a joué pour nous en séries ce printemps », a indiqué Dorion.

Les Sénateurs ont tenté de protéger Méthot qui s’est retrouvé sur la liste des joueurs non protégés parce que Dion Phaneuf a refusé de lever sa clause de non-mouvement. Il semble acquis que les Golden Knights réclamaient un choix de première ronde pour signer ce pacte de non-agression. Un prix que les Sénateurs jugeaient trop élevé.

D’autres clubs ont accepté de verser ce genre de prix. Les Islanders de New York l’auraient fait, tout comme les Ducks d’Anaheim et les Blue Jackets de Columbus. Le Wild du Minnesota pourrait s’ajouter à cette liste.

Une liste qu’on connaîtra une fois la sélection des Golden Knights dévoilée. Car ce n’est qu’à ce moment que seront rendues publiques les transactions multipliées par McPhee au cours des dernières semaines. Le directeur général des Golden Knights a indiqué qu’il en avait effectué une demi-douzaine.

Les Golden Knights sélectionneront un joueur par équipe dans le cadre de leur repêchage d’expansion. Ils doivent sélectionner au moins 3 gardiens, 9 défenseurs et 14 attaquants.

Le total des salaires des joueurs repêchés doit osciller entre 60 % (43,8 millions $) et 100 % du plafond salarial de la LNH la saison dernière qui était de 73 millions $.

Comme Pierre Dorion, David Poile des Predators de Nashville a multiplié les négociations avec George McPhee au cours des derniers jours. Pour protéger un jeune comme Pontus Aberg? Pour protéger Colton Sissons? Pour mousser les chances que Vegas sélectionne James Neal?

Poile n’a pas voulu élaborer. Il a toutefois rendu hommage à la LNH pour la qualité du système mis en place dans l’expansion de 2017. « Après plusieurs essais au fil des dernières années, la LNH a misé juste. Ce système est très bon. Il est très juste. Autant pour les clubs déjà en place que le club qui arrive », a indiqué Poile.

Le directeur général des Predators n’a toutefois pas voulu indiquer à quel point le nouveau système est meilleur que celui qu’il a dû respecter lors de l’entrée des Predators dans la LNH.

« Je vais pouvoir vous le dire demain seulement. Je ne sais pas comment George aura joué ses cartes. Combien de choix de première ronde, combien de choix au repêchage héritera-t-il dans le cadre de ses négociations? Tout ça déterminera à quel point il sera en avance sur là où nous sommes partis. Je suis convaincu qu’il a très bien fait son travail et qu’on verra naître une équipe compétitive demain », a ajouté David Poile.

Un quatrième Selke pour Bergeron?

Avec sa sixième présence consécutive comme finaliste dans la course au trophée Selke, Patrick Bergeron égale un record établi par Pavel Datsyuk qui, comme le Québécois, revendique trois trophées.

Mais si Bergeron l’emporte – la course sera serrée contre Mikko Koivu et Ryan Kesler –, il va rejoindre Bob Gainey qui est le seul joueur de l’histoire à compter quatre titres de meilleur attaquant défensif de la LNH.

« Ce serait un grand honneur. Bob Gainey est un modèle à copier pour tout joueur qui veut faire carrière dans la LNH. Mais que je gagne trois ou quatre trophées, ça ne changera pas vraiment grand-chose », a fait remarquer le centre des Bruins de Boston.

Nouveau papa, Patrice Bergeron se remet d’une intervention chirurgicale subie après l’élimination des Bruins, intervention qui lui a permis de soigner une hernie avec laquelle il a dû composer tout au long de la saison.

« Ça va bien. Je dirais que je suis en avance sur mon protocole de guérison. Ça modifie mes habitudes estivales, mais je serai remis pour la saison », a indiqué Bergeron qui s’attend à rejoindre des Bruins compétitifs à l’automne. « Nous avons été éliminés par Ottawa en première ronde (six parties), mais cette participation aux séries a permis à plusieurs jeunes de notre organisation d’y aller une première fois en carrière. Ça nous aidera beaucoup, car l’expérience acquise en séries sera inestimable. Le Canadien s’est amélioré avec l’acquisition de Jonathan Drouin qui va leur donner du punch à l’attaque. Ça contribuera à maintenir la rivalité qui a toujours opposé les Bruins et le Canadien. »

Dans le cadre des remises des prix humanitaires de la LNH, le capitaine des Blue Jackets de Columbus, Nick Foligno a remporté les trophées King-Clancy – contribution à la communauté – et Mark-Messier remis au joueur ayant démontré le plus de leadership au cours de la dernière saison.