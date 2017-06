RDS.ca Communiqué LNH.com

La Ligue nationale de hockey et adidas ont dévoilé mardi soir les nouveaux chandails et uniformes authentiques ADIZERO des 31 équipes de la LNH qui seront portés pour la première fois au cours de la saison 2017-2018.

À l'aube de la remise des trophées de la LNH et du repêchage d'expansion de la LNH, plusieurs joueurs étaient dans l'assistance à Las Vegas pour jeter un premier regard sur les chandails authentiques et pour célébrer le nouveau partenariat entre adidas et la LNH.

Ces chandails sont dits « plus légers » grâce à des matériaux et à une technologie réduisant le poids de 46 pour cent, « plus frais » et « plus résistants ».