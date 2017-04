RDS.ca

Et de un... Après avoir presque réduit Connor McDavid au silence mercredi, les Sharks de San Jose tenteront de le faire à nouveau ce soir à Edmonton, à l’occasion du match no 2 de cette série de premier tour.

Ce soir encore, une partie de ce mandat reposera sur les épaules du défenseur québécois Marc-Édouard Vlasic, régulière opposé au prodige des Oilers lors du premier duel.

« C’est un gros défi que de jouer contre les meilleurs. Pas juste pour moi, mais aussi pour [Justin] Braun et les trois attaquants. On a fait une bonne job d’équipe pour contenir McDavid et son trio. Il va falloir utiliser tout notre monde », envisageait Vlasic, vendredi, en entrevue à l’émission On jase.

Si le premier duel a tourné à son avantage, la défense des Sharks n’est pas dupe. Contenir pareille force de frappe pendant sept rencontres au maximum n’est pas chose facile.

« Premièrement, il faut jouer dans leur zone, a noté Vlasic. Une bonne défense contre eux, c’est de garder la rondelle dans leur territoire sans trop donner de surnombre car ils excellent sur les revirements. On a tout fait pour éviter ça, en espérant que ce sera la même chose [vendredi]. »

Limité à une mention d’aide à son premier match en carrière en séries, McDavid risque toutefois d’exploser à tout moment.

« Peut-être qu’il était nerveux, c’est juste son premier match. Tous les joueurs élites de la LNH sont pareils, que ce soit Toews, Kane, Crosby, McDavid ou Ovechkin. Si tu leurs donnes un petit peu de temps avec la rondelle, ils vont scorer ou créer du momentum pour leur équipe », a fait remarquer Vlasic.