À la demande de la LNH, les directeurs généraux de la LNH ne doivent pas communiquer d’informations aux médias relativement aux ententes de transaction qu’ils pourraient avoir conclues avec les Golden Knights de Las Vegas avant le repêchage d’expansion.

Or, bien que les détails de ces ententes ne soient pas connus, l’identité des clubs ayant conclu ou pas un marché avec le DG des Golden Knights George McPhee est de plus en plus claire.

Selon notre collègue de TSN Pierre LeBrun, les Panthers de la Floride, les Sénateurs d’Ottawa, les Predators de Nashville et le Wild du Minnesota ont tous négocié avec Vegas à propos des joueurs exclus de leurs listes de protection, sans toutefois trouver un terrain d’entente.

Selon Larry Brooks du New York Post, ce serait aussi le cas des Rangers de New York, qui seraient résolus à perdre un joueur, probablement le gardien Antti Ranta.

Les Islanders de New York (qui se départiraient d’un choix de premier tour), les Ducks d’Anaheim, les Blue Jackets de Columbus (qui céderaient aussi une sélection de première ronde) et les Blackhawks de Chicago (qui échangeraient Marcus Kruger et Trevor van Riemsdyk) auraient tous bouclé des ententes avec les Golden Knights.

Pierre LeBrun estime par ailleurs que les Panthers, les Sénateurs, les Predators et le Wild tenteront d’ici mercredi de compléter un échange.

Un moindre retour pour Eberle?

La semaine dernière, David Staples du Edmonton Journal rapportait qu’en retour de l’attaquant Jordan Eberle, les Oilers d’Edmonton ne devraient pas obtenir un attaquant du top-6 ou encore un défenseur du top-4.

Ils recevraient plutôt un ailier doté de moins d’habiletés qu’Eberle.

Jim Matheson, du Edmonton Journal, estime quant à lui que le joueur de centre des Stars de Dallas Cody Eakin pourrait être obtenu en retour d’Eberle si l’objectif des Oilers est de réduire leur masse salariale.

Le choix de troisième ronde de 2009 est sous contrat pour les trois prochaines saisons, alors qu’il touchera un salaire moyen de 3,85 millions $ par année.

Avec Leon Draisaitl qui peut devenir joueur autonome avec compensation le 1er juillet prochain et Connor McDavid qui est admissible à signer une prolongation de contrat, les Oilers ont besoin de plus de marge de manœuvre sous le plafond salarial, ce qui pourrait les mener à diminuer leurs demandes pour Eberle.

Ce dernier doit toucher un salaire de 6 millions $ au cours des deux prochaines saisons.

Les Coyotes à la recherche d’un no 1

Les Coyotes de l’Arizona ont récemment échangé le vétéran Mike Smith, si bien qu’ils n’ont plus qu’un gardien sous contrat pour la saison prochaine : Louis Domingue.

Âgé de 25 ans, le Québécois a obtenu 31 départs l’an dernier, cumulant un dossier de 11-15-1, un taux d’efficacité de ,908 et une moyenne de 3,03. Domingue a été laissé sans protection en vue du prochain repêchage d’expansion puisqu’il était le seul gardien de l’organisation répondant aux critères d’exposition.

Le directeur général des Coyotes John Chayka a indiqué que l’équipe allait être à la recherche d’un gardien no 1 sur le marché des joueurs autonomes.

« Je crois qu’il y aura beaucoup d’options et on est très actif sur ce plan présentement », a confié Chayka à Arizona Sports 98.7 FM.

Le jeune DG a ajouté que l’âge de Smith (35 ans) avait été un facteur déterminant dans sa décision de l’échanger aux Flames de Calgary.

Virage jeunesse en vue à Philadelphie

Sam Carchidi de Philly.com estime qu’en plus de Nico Hischier ou Nolan Patrick (dépendamment de qui est disponible au 2e rang du repêchage de la LNH), les Flyers de Philadelphie pourraient compter sur six recrues dans leur formation au moment d’amorcer la prochaine saison.

Outre le joueur sélectionné par les Flyers, Samuel Morin, Robert Hagg, Oskar Lindblom, Mike Vecchione et Anthony Stolarz risquent de percer la formation selon Carchidi.

Un scénario que le directeur général Ron Hextall n’est pas encore prêt à garantir. Vendredi dernier, il signalait d'ailleurs qu’il n’était pas certain que Patrick ou Hischier joue dans la LNH la saison prochaine.