COLUMBUS, Ohio - Nick Foligno a marqué en avantage numérique au troisième vingt et les Blue Jackets de Columbus ont mérité un 13e gain d'affilée, s'imposant 4-3 face aux Bruins de Boston.

Columbus n'a pas perdu depuis le 26 novembre.

Scott Hartnell, Seth Jones et Matt Calvert ont fait mouche au premier tiers. Après le but de Foligno, à 10: 46 en troisième période, les Jackets ont écoulé une punition à Seth Jones et ont résisté à des Bruins qui ont retiré leur gardien.

Sergei Bobrovsky a mis l'épaule à la roue avec 37 arrêts. Il a maintenant battu chacun des clubs de la Ligue nationale.

Bobrovsky a cédé devant David Backes, Austin Czarnik et David Krejci. Tuukka Rask a bloqué 18 rondelles.

Les Jackets ont gâté leurs partisans avec un septième gain d'affilée au Nationwide Arena, un troisième de suite à guichets fermés.

Leur fiche à la maison est 14-3-1.

L'équipe de l'Ohio va disputer son prochain match jeudi soir, à Winnipeg.