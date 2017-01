Leon Draisaitl a touché la cible en prolongation, en plus d'avoir amassé deux aides, et les Oilers d'Edmonton ont mis fin à une courte séquence de deux revers en battant les Devils du New Jersey 3-2, jeudi.

Connor McDavid a récolté sa deuxième mention d'aide du match en préparant le but vainqueur de Draisaitl lors d'une descente à deux contre un après 1:50 de jeu en supplémentaire.

Andrej Sekera et Patrick Maroon ont aussi fait bouger les cordages pour les Oilers, qui disputaient le deuxième d'une série de six matchs à domicile.

Travis Zajac et Steven Santini ont répliqué pour les Devils, qui ont subi un quatrième revers de suite.

La rencontre marquait le retour de Taylor Hall à Edmonton. Sélectionné au premier rang du repêchage de 2010 par les Oilers, Hall a été échangé aux Devils en retour du défenseur Adam Larsson pendant la saison morte. Les Oilers ont diffusé une vidéo en son honneur et il a reçu une chaleureuse ovation de la foule.