Les Flames de Calgary se sont entendus avec les Coyotes de l’Arizona afin de mettre la main sur le gardien Mike Smith.

En retour, les Flames cèderaient le gardien Chad Johnson, les droits de négociation avec le défenseur Brandon Hickey et un choix conditionnel de troisième tour. Ce choix deviendrait une sélection en deuxième ronde si la formation albertaine parvenait à participer aux séries éliminatoires la saison prochaine.

Les Coyotes retiendraient également 25 % du salaire de Smith selon Bob McKenzie.

Smith a passé les six dernières saisons dans l’uniforme des Coyotes. Il a enregistré 19 victoires en 55 rencontres la saison dernière. Il a aussi présenté un taux d’efficacité de .914 et une moyenne de buts alloués de 2,92.

Johnson deviendra joueur autonome sans compensation à compter du 1er juillet. Le gardien de 31 ans a pris part à 36 rencontres avec les Flames la saison dernière. Il a signé 18 victoires et présenté une moyenne de buts alloués de 2,59. Son taux d’efficacité est de .910.

Âgé de 21, Hickey a marqué quatre buts et a ajouté 11 mentions d’aide en 35 matchs avec l’Université de Boston l’an passé.

Un départ qui favorise Domingue?

Rejoint par RDS, le gardien Louis Domingue estime qu’il s’agit d’une lourde perte pour la formation.

« C’est quand même quelqu’un qui a marqué l’organisation devant les buts en brisant plusieurs records de concession. Un vétéran comme lui, un morceau comme lui, il avait une importance quand même assez extrême pour l’organisation, c’est toujours dur à remplacer. »

Ce mouvement de personnel pourrait donc ouvrir la voie au Québécois, qui a disputé 31 rencontres la saison dernière. Le jeune portier de 25 ans travaille fort pour mériter le poste de partant qu’il souhaite ardemment.

« Ça donne l’occasion à d’autres joueurs de se faire valoir, dont moi, mais je ne suis pas conscient des plans futurs de l’équipe au niveau de ce qu’ils vont faire pour les gardiens. Mon travail reste le même, je ne me suis jamais préparé en fonction de quelqu’un d’autre pour mes saisons. Mon but premier, c’est d’être premier gardien dans la ligue un jour ou l’autre. Peu importe qui j’ai devant moi, ma préparation demeurait la même et je me préparais dans ce but-là. C’est aussi ça que je faisais depuis le début de l’été, même en ayant Mike devant moi. Je continue mon processus de développement tel qu’il était écrit. Il n’y a rien qui change pour moi, je continue de focusser sur ce que je contrôle, sur les choses que je fais bien et que je fais moins bien, pour qu’un jour je sois premier gardien. Si ça a à arriver cette année, ce sera cette année, mais il y a beaucoup de choses qui sont hors de mon contrôle. »

Même à l’âge de 35 ans, Domingue considère que Smith en a encore suffisamment en réserve pour aider sa nouvelle équipe la saison prochaine.

« Je pense qu’il est au sommet de sa forme et de sa carrière en ce moment. Même comparé à l’année 2011-2012 où il avait dominé, je pense vraiment qu’en ce moment il est au peak de sa carrière. Il aime vraiment où il est rendu comme gardien, on s’en parlait souvent. Je pense qu’il va avoir la chance de compétitionner pour les séries cette année avec les Flames. J’ai hâte de voir, j’ai hâte de jouer contre. Ça va être un bon défi qu’il a à relever encore une fois, un défi différent un peu. Je pense qu’il trouvait que ça commençait à être redondant ou à stagner un petit peu avec l’organisation des Coyotes dans son cas, donc ça va lui donner un nouveau challenge à relever. Comme joueurs de hockey, on tourne la page assez rapidement, donc je suis sûr qu’il va faire de même et qu’il va passer à son prochain défi avec aplomb. »