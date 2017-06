TABLEAU DES CHOIX DES GOLDEN KNIGHTS | TABLEAU DES TRANSACTIONS | SECTION SPÉCIALE VEGAS

LAS VEGAS - Les Golden Knights de Las Vegas ont donné un grand coup et leur directeur général George McPhee mérite des félicitations pour le travail effectué dans le cadre du repêchage d’expansion.

En plus de sélectionner les 30 joueurs auxquels ils avaient droit, les Knights en ont ajouté cinq et surtout fait le plein de dix choix au repêchage par le biais de dix transactions aux allures de primes versées en guise de remerciement pour des pactes de non-agression signés avec différentes formations.

En plus de leur propre sélection en première ronde du repêchage qui se déroulera vendredi, à Chicago, les Golden Knights ont obtenu celle des Jets de Winnipeg au 13e rang – Vegas a donné aux Jets celle des Blue Jackets préalablement obtenue qui est la 24e – et celle des Islanders de New York qui auraient parlé 15e.

Vegas a aussi un choix de plus en deuxième ronde (celui du Lightning de Tampa Bay) et les sélections des Bruins de Boston en 5e ronde et des Sabres de Buffalo en 6e.

S’ajoutent un choix de 4e ronde (Pittsburgh) en 2018, deux choix de 2e ronde (Columbus et New York Islanders) et un de 3e ronde (Winnipeg) en 2019 et un choix de 2e ronde des Penguins de Pittsburgh en 2020 que Vegas a obtenu en guise de cadeau pour avoir respecté la promesse de sélectionner Marc-André Fleury.

Toutes ces transactions vous donnent le vertige?

Tenez-vous bien. Car ça ne fait que commencer.

Parti de Las Vegas aussitôt le repêchage d’expansion complété devant des partisans conquis au T-Mobile Arena, George McPhee se réveillera jeudi matin à Chicago où il a rejoint ses recruteurs en vue du repêchage.

Et dès le dégel des transactions prévu sur le coup de 8 h jeudi matin prononcé, il y a fort à parier que McPhee amorcera une deuxième ronde de transactions avec plusieurs formations de la LNH. Car des 30 joueurs qu’il a acquis par le biais du repêchage mercredi, plusieurs ne feront que passer par Las Vegas.

Lesquels?

Il est difficile de le déterminer avec certitude.

Ce qui est clair, c’est que les gardiens sont beaucoup moins en demande que je l’avais anticipé.

En plus de Marc-André Fleury, Vegas a sélectionné Calvin Pickard, au Colorado et Jean-François Bérubé des Islanders de New York.

Bérubé ne menacera pas Marc-André Fleury comme Matt Murray l’a fait à Pittsburgh d’où il l’a chassé. Mais pour récompenser Vegas de s’être «contenté» de Bérubé au lieu de sélectionner le jeune attaquant Ryan Strome et même Josh Bailey, Garth Snow a donné à George McPhee : les attaquants Mikhail Grabovski et Jake Bischoff en plus de son choix de première ronde en 2017 et son choix de deuxième ronde en 2019.

C’est énorme.

On doit toutefois souligner que dans le cadre de cette transaction, les Knights récoltent le contrat de 5 millions $ de Grabovski. Un contrat dont les Islanders tenaient à se débarrasser afin d’utiliser cette somme pour courtiser un joueur susceptible de venir appuyer John Tavares.

McPhee a aussi fait banco en acceptant de laisser aux Ducks (Sami Vatanen), aux Jets (Tobias Enstrom) et au Wild (Matt Dumba) des joueurs qu’ils ne voulaient pas perdre.

Inversement, il a reçu des primes des Blue Jackets de Columbus en échange du lourd contrat de David Clarkson dont la carrière est en veilleuse en raison de sa présence sur la liste des blessés à long terme.

Et c’est sans l’ombre d’un doute ce que McPhee tentera de multiplier avec les joueurs qu’il a acquis jeudi et qu’il n’a pas l’intention de garder à Vegas.

Je croyais que McPhee sélectionnerait les gardiens Antti Rantta (Rangers) et Philipp Grubauer (Capitals) afin de les refiler ensuite à fort prix à d’autres formations.

Parce que la demande n’était pas fort autour de la Ligue, McPhee s’est contenté de trois gardiens. Il a toutefois fait le plein de défenseurs alors qu’il en a sélectionné 14. Cinq de plus que le minimum qu’il devait acquérir.

Ça donne l’impression que plusieurs de ses arrières changeront de camp avant la prochaine saison. Peut-être même avant le repêchage de vendredi, ou l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

Présentés aux fans des Golden Knights jeudi soir, Brayden McNabb (Kings) et Jason Garrison (Lightning) devraient demeurer à Vegas. Tout comme le jeune Shea Theodore (Anaheim) qui n’a certes pas l’envergure d’un Sami Vatanen, mais qui pourrait être une solide prise pour Vegas.

Les Marc Méthot (Ottawa), Alexei Emelin (Montréal), Trevor Van Riemsdyk et autres Clayton Stoner pourraient eux changer de camp rapidement. On le saura bien assez vite.

À l’attaque, James Neal devient le fer de l’an de l’attaque des Golden Knights. Marqueur de 30 buts, Neal ne pourra pas tout faire seul.

Des David Perron (St.Louis), Jonathan Marchessault (Floride), William Carrier (Buffalo) aideront Neal. Mais ils auront aussi besoin d’aide.

Cette aide viendra certainement par le biais de transactions qui tomberont en cascades au cours des prochains jours et aussi par le biais du marché des joueurs autonomes. Car non seulement les Golden Knights sont riches et ont beaucoup de marge de manoeuvre sous le plafond, ils offrent une destination qui saura intéresser les joueurs autonomes qui profitent de leur pleine autonomie.

En conclusion, c’est très bien parti pour McPhee et les Golden Knights. Et ça ne devrait que s’améliorer au fil des prochains jours, des prochaines semaines, des prochains mois et oui, bien sûr, des prochaines années.

Mais ce qui est clair, c’est que les Golden Knights partiront en avance sur tous les autres clubs des expansions récentes de la LNH.

Comme l’a d’ailleurs indiqué Marc-André Fleury mercredi soir, il se retrouvera derrière une bien meilleure équipe l’automne prochain que celle à laquelle il s’est joint à Pittsburgh lors de son entrée dans la LNH.

Pas mal pour un club d’expansion.

