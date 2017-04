RDS.ca

Les Rangers de New York ont poursuivi leur préparation mardi en prévision de leur affrontement de premier tour face au Canadien.

À l'entraînement, la première unité offensive était pivotée par Derek Stepan et complétée par Chris Kreider à gauche et Mats Zuccarello. Mika Zibanejad était quant à lui flanqué de Jimmy Vesey et Rick Nash sur le deuxième trio.

Il ne faut pas sous-estimer les Rangers

Kevin Hayes était pour sa part au centre de la troisième ligne avecJ.T. Miller et Michael Grabner comme ailiers. Finalement, Oscar Lindberg menait la quatrième unité au centre de Tanner Glass et Jesper Fast.

En défense, le premier duo était formé de Ryan McDonagh et Dan Girardi. Marc Staal et Nick Holden formaient la deuxième paire, alors que Steven Kampfer et Kevin Klein complétaient la brigade défensive.

Les Rangers rendront visite au Canadien mercredi pour le premier match de la série. Le CH a remporté les trois duels entre les deux équipes cette saison.

« Henrik Lundqvist est notre meilleur joueur »

« Ce sera toute une bataille »

« Notre groupe est excité et prêt à pousser »

« Je dois tout faire pour aider l'équipe à gagner »

« Nous travaillons toute la saison pour cette opportunité »