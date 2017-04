MONTRÉAL – Depuis quelques matchs, Yanni Gourde est devenu une pièce maîtresse dans la poussée du Lightning de Tampa Bay vers les séries éliminatoires. Cet accomplissement n’est pas banal pour un joueur qui a disputé 297 parties dans la Ligue américaine et 38 dans la ECHL.

À cinq pieds neuf pouces et 172 livres, le Québécois devait peaufiner son jeu et prouver qu’il était capable de s’établir dans la LNH. Force est d’admettre qu’il a bien fait de s’accrocher à son rêve de jouer dans le circuit Bettman puisqu’il surpasse les attentes actuellement.

« Je ne peux pas en dire assez à propos de lui. J’essaie de penser à des joueurs qui ont suivi un chemin similaire au sien, il y a Alex Burrows qui a dû passer par la ECHL. Il s’assure de profiter de l’occasion qui s’est présentée à lui. On ne serait pas en train de parler de nos chances sans sa contribution dernièrement », a vanté l’entraîneur Jon Cooper.

Tout au long de son parcours vers le hockey professionnel, Gourde a eu à convaincre les sceptiques. Il ne tombera donc pas dans le piège de la complaisance en croyant que sa place est acquise dans la LNH.

« Je ne me suis jamais assis mon succès et je ne pense pas que ça va commencer maintenant. J’y vais un jour à la fois », a répondu Gourde qui a connu une saison de 124 points en 2011-2012 avec les Tigres de Victoriaville.

Cooper croit d’ailleurs que le long apprentissage dans la Ligue américaine explique le rendement actuel du gaucher de 25 ans.

« Il y a des gars qui arrivent dans la LNH sans avoir le poids sur les épaules d’un choix de première ronde. Ces joueurs ont le temps de se développer dans la Ligue américaine et ils arrivent quand ils sont prêts. Ça ne les dérangeait pas de voir d’autres joueurs être rappelés avant eux », a exposé Cooper qui a aussi louangé le travail du trio de Gabriel Dumont, Michaël Bournival et Greg McKegg.

Sans s’emballer trop vite, Gourde ne pouvait que se réjouir de cette première expérience au Centre Bell. Les joueurs québécois qui ont compté deux buts à leur baptême dans le domicile du Canadien ne sont pas nombreux.

« Je vis vraiment des moments exceptionnels, j’apprécie le tout et j’essaie d’en profiter le plus possible. Je tente aussi d’apprendre de tous les joueurs qui sont ici et d’être meilleur de jour en jour », a confié Gourde qui s’assure d’être fidèle à son style axé sur l’intensité et les habiletés.

En contribuant de cette manière, Gourde devient de plus en plus populaire auprès de ses nouveaux coéquipiers.

« Il a été merveilleux pour nous. Son niveau de compétition est très élevé et il compte des buts très importants en plus. Il contribue également en infériorité numérique, il est utilisé à toutes les sauces », a souligné Victor Hedman qui riait quand on lui a dit que Gourde avait l’air d’un enfant à ses côtés.

« C’est un grand travaillant et il a aussi une excellente touche. On l’a vu dans le junior avec tous les points qu’il a récoltés. Il a ce talent offensif, mais c’est surtout sa manière de travailler qui explique son succès », a ajouté Jonathan Drouin.

Un match qui sera difficile à regarder

Samedi soir, les joueurs du Lightning seront plus nerveux que jamais. Ils devront attendre le résultat de l’affrontement entre les Maple Leafs de Toronto et les Penguins de Pittsburgh.

Gabriel Dumont, qui a tiré son épingle du jeu à sa façon, ne sait pas s’il sera en mesure de suivre cette partie en direct.

« Ah, je ne pense pas que je vais le regarder... On a fait notre travail et on a besoin d’aide. On se bat pour notre survie depuis 40 matchs. On aimerait pouvoir se reprendre pour notre performance contre Boston (défaite de 4-0). Parfois, quand tu veux trop, ça finit par se retourner contre toi », a déclaré Dumont.

« C’est stressant, mais d’une bonne manière. C’est vraiment excitant », a préféré dire Gourde qui sera attentif au match.

« Je ne sais pas... on ne peut rien y faire. Je vais m’éviter ces sentiments pénibles et je vais recevoir un message texte avec le résultat vers 22h », a exprimé Cooper qui veut s’éviter quelques cheveux gris supplémentaires.

Si jamais les Penguins parvenaient à battre les Leafs, le Lightning serait gonflé à bloc pour son dernier match, dimanche, contre les Sabres à Buffalo.