PHILADELPHIE - Bryan Bickell a touché la cible en fusillade à son dernier match avant de prendre sa retraite en raison de la sclérose en plaques et les Hurricanes de la Caroline ont défait les Flyers de Philadelphie 4-3, dimanche, en conclusion de la saison régulière des deux équipes.

Les partisans et les joueurs des deux équipes avaient offert une chaleureuse ovation à Bickell pendant un arrêt de jeu en première période. Âgé de 31 ans et trois fois champion de la coupe Stanley, Bickell a appris qu'il souffrait de la sclérose en plaques en novembre et il a effectué un retour au jeu dans la Ligue américaine en février avant d'être rappelé dans la LNH au début d'avril.

Son but en fusillade était le premier de sa carrière en deux occasions. Brock McGinn, qui avait aussi marqué deux fois en temps réglementaire, a ensuite donné la victoire aux Hurricanes.

Si la soirée était spéciale pour Bickell, le match n'avait aucun enjeu pour les deux équipes, qui ne participeront pas aux séries éliminatoires.

Sebastian Aho a créé l'égalité 3-3 en avantage numérique avec 5:10 à faire en temps réglementaire. Eddie Lack a effectué 41 arrêts.

Dale Weise a inscrit deux buts pour les Flyers et Wayne Simmonds a aussi fait mouche. Anthony Stolarz a repoussé 32 tirs.