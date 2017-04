RDS.ca

EDMONTON - À sa deuxième saison dans la LNH, Connor McDavid a atteint le plateau des 100 points dans la victoire de 5-2 des Oilers d'Edmonton face aux Canucks de Vancouver, dimanche.

McDavid a récolté deux mentions d'aide, dont la dernière, qui marquait son 100e point, sur le cinquième but des Oilers, marqué par Leon Draisaitl.

À 20 ans et 2 mois, McDavid devient le troisième plus jeune champion pointeur de l'histoire de la LNH après Sidney Crosby (19 ans, 8 mois) et Wayne Gretzky (20 ans, 2 mois). Il est aussi le huitième plus jeune joueur à atteindre le plateau des 100 points.

Le capitaine a terminé la saison avec une récolte de 30 buts et 70 passes en 82 matchs et est le seul joueur à inscrire 100 points cette saison. Les attaquants Sidney Crosby et Patrick Kane ont terminé à égalité au deuxième rang avec une fiche de 89 points chacun.

En vertu de la victoire des Ducks d'Anaheim face aux Kings de Los Angeles, les Oilers terminent au deuxième rang de la division Pacifique. Ils affronteront les Sharks de San Jose lors du premier tour des séries.

Jordan Eberle a marqué trois buts et en compte 20 en 2016-2017. Drake Caggiula a également marqué du côté des Oilers (47-26-9), qui ont remporté 12 de leurs 14 dernières rencontres. Laurent Brossoit a effectué 15 arrêts dans la victoire.

Nikolay Goldobin et Nikita Tryamkin ont répliqué pour les Canucks (30-43-9), qui se sont inclinés lors de leurs huit derniers affrontements de la saison. Richard Bachman a repoussé 39 des 44 rondelles dirigées vers lui.

La troupe de Willie Desjardins ratera les séries pour une deuxième année consécutive.