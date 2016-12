RDS.ca

David Legwand a annoncé sa retraite après 16 saisons dans la Ligue Nationale.

Le 2e choix au total du Repêchage de 1998, le premier de l'histoire des Predators de Nashville, a disputé 1,136 matchs dans le circuit Bettman avec les Predators, les Red Wings, les Sénateurs et les Sabres. Il a marqué 228 buts et amassé 390 passes pour 618 points.

Legwand est le meneur pour les buts, les passes, les points et les matchs joués dans l'histoire des Predators.

Né à Detroit, au Michigan, Legwand a amorcé sa carrière junior avec les Compuware Ambassadors dans la Ligue Nord-Américaine de Hockey, en 1996-97. Il a ensuite poursuivi son stage junior avec les Whalers de Plymouth dans la Ligue de l'Ontario, étant notamment nommé la recrue de l'année dans la LCH, en plus d'être élu sur la première équipe d'étoile de la OHL.

Legwand a été un membre de la toute première édition des Predators. Le joueur de centre a récolté 28 points en 71 matchs lors de sa saison recrue.

L'Américain a connu sa meilleure saison en 2006-07, avec 27 buts et 63 points.

Legwand a également représenté les États-Unis lors du Championnat mondial de hockey junior en 1998 et 1999, en plus de jouer avec la formation américaine au Championnat du monde à quatre reprises (1999, 2000, 2001, et 2005).

Âgé aujourd'hui de 36 ans, Legwand a été un représentant de l'Association des joueurs durant huit saisons.

Résidant de Harrison Township au Michigan, il est présentement le co-propriétaire du Sting de Sarnia dans la Ligue de l'Ontario avec l'ancien de la LNH, Derian Hatcher.