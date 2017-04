CALGARY - La série entre les Ducks d'Anaheim et les Flames de Calgary ne débutera pas avant jeudi et voilà que le ton a déjà monté entre les deux équipes.

Le directeur général des Flames, Brad Treliving a envoyé quelques flèches à son confrère Bob Murray. Lundi, il a qualifié les critiques du directeur général des Flames envers son capitaine Mark Giordano « d'idiotes ».

La semaine dernière, Murray a affirmé que Giordano avait l'intention d'atteindre le genou de Cam Fowler lorsqu'il est entré en collision avec le défenseur lors de l'affrontement entre les deux équipes, mardi dernier.

Le directeur général a indiqué que Fowler devra s'absenter de quatre à six semaines. Il est le défenseur le plus productif de son équipe avec une récolte de 11 buts et 28 passes et était utilisé environ 25 minutes par match.

Giordano n'a pas été puni sur le jeu.

Treliving a prétendu que l'intention de Murray derrière tout ça était d'implanter l'idée aux arbitres que les Flames était une équipe qui assénait des coups bas.

« C'est idiot de suggérer que Mark Giordano est un joueur vicieux ou de prétendre que son geste était intentionnel », a-t-il ajouté.

Giordano a commenté qu'il voulait passer à autre chose et se concentrer sur le premier tour des séries. Mais il sera surement considéré comme le vilain lorsqu'il disputera les deux premières parties de la série au Honda Centre, jeudi et samedi prochains.

« J'espère que Fowler se porte mieux, a répliqué Giordano. Évidemment, je n'ai jamais eu l'intention de blesser un joueur. »

Les Flames ont atteint la deuxième ronde des séries en 2015 sans Giordano, qui vivra ses premières séries depuis les dix dernières années.

Le capitaine était un candidat pour le trophée Norris en 2014-15, avant de se blesser au biceps le 25 février, et n'avait pu prendre part aux séries par la suite.

L'incident impliquant Cam Fowler et les commentaires qui ont suivis ont jeté de l'huile sur l'animosité qui existe déjà entre les deux équipes.

Sean Monahan et Dennis Wiedemant n'étaient pas de l'entraînement lundi. Treliving a dit qu'ils se portent bien et qu'ils subissaient une journée de traitements.

Le gardien de but, Chad Johnson, qui a subi une blessure au bas du corps et qui a dû être remplacé par Brian Elliott après cinq minutes de jeu contre les Ducks mardi dernier s'est entraîné seul avant ses coéquipiers.

Jon Gillies sera le substitut d'Elliott jusqu'au retour de Johnson.