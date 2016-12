RDS.ca D'après un reportage de Luc Gélinas

Même s'il n'a que 24 ans, Michaël Bournival revient de loin et c'est un bel accomplissement pour lui que d'être de retour dans la LNH.

Ennuyé par une commotion cérébrale, l’attaquant du Lightning de Tampa Bay a peu joué au fil des deux dernières saisons et ce n'est pas par manque de volonté puisqu'il a même caché son état de santé au Canadien il y a deux ans.

« J'étais un petit gars qui jouait pour Montréal et je vivais mon rêve. Je voulais garder ma place dans la formation, d’autant plus que je venais à peine d’y revenir. Peut-être que j’aurais dû faire les choses un peu différemment, mais on ne sait jamais. Est-ce que c’est ça qui a fait en sorte que ç’a été plus long? On ne va jamais savoir... »

L'ancien capitaine des Cataractes de Shawinigan admet qu'il n'a pas été étonné lorsque le directeur général du Canadien Marc Bergevin ne lui a pas offert de contrat l'été dernier.

« Je l’avais vu venir. Ça faisait quand même deux ans que j’étais blessé et il y avait des jeunes qui arrivaient. Je pense que dans l’échiquier du Canadien, je descendais. Ç’a été une bonne chose pour moi au bout de la ligne. Après deux années de blessures comme ça, j’avais besoin de recommencer à zéro », confie le joueur de 24 ans.

Ce dernier est donc débarqué sans attentes au camp du Lightning, mais en bonne condition physique. Enfin.

« Je savais que j’avais une autre chance et je savais que j’allais commencer l’année à Syracuse puisque ça faisait longtemps que je n’avais pas joué de matchs. Je suis arrivé en forme et j’ai même gagné des tests physiques ici (Tampa). Juste ça, ça m’a donné de la confiance pour continuer », note-t-il.

Rappelé par le Lightning le 22 décembre dernier, Bournival demeure toutefois conscient que l'infirmerie du club floridien est encore achalandée et qu'il risque éventuellement d’être rétrogradé au Crunch de Syracuse. N'empêche, il a gagné son pari. Il est à Tampa depuis la fin de novembre et il a prouvé qu'il peut à nouveau aider une équipe de la LNH

« J’ai connu des moments difficiles, mais je vois tout le travail que j’ai fait pour récupérer. Je suis content de revenir jouer dans la LNH », souligne Bournival, qui a trouvé le fond du filet le lendemain de son rappel dans un gain face aux Blues de St Louis.

« Ça fait toujours du bien de scorer. Ça fait du bien pour la confiance. Dans les deux derniers matchs que j’ai joués ici, j’ai joué mon style de jeu. J’étais intense en échec-avant et je tente de donner de l’énergie à l’équipe chaque fois que j’embarque sur la patinoire. »

Bournival devrait être en uniforme mercredi soir face au Canadien.

« Ce sera spécial... Je vais avoir joué avec et contre Montréal dans ma vie. »