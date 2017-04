AP

RALEIGH, N.C. - Les Hurricanes de la Caroline ont rompu les ponts avec l'entraîneur des gardiens David Marcoux.

Le directeur général Ron Francis a déclaré mercredi que l'équipe ne renouvellera pas le contrat de Marcoux lorsqu'il arrivera à échéance cet été. Marcoux a passé les trois dernières saisons au sein du personnel d'entraîneurs des Hurricanes.

Les Hurricanes se sont classés au 18e rang de la ligue cette saison après avoir alloué une moyenne de 2,80 buts par match, en dépit du fait qu'ils n'aient concédé qu'une moyenne de 28 tirs au but par rencontre - la cinquième meilleure moyenne à ce chapitre dans la LNH. Ils ont raté les séries éliminatoires pour une huitième saison d'affilée - la plus longue séquence active dans la LNH - et ils n'ont pris part à la classique printanière qu'une seule fois depuis qu'ils ont soulevé la coupe Stanley en 2006.

Francis a confié que la situation des gardiens « est de toute évidence celle sur laquelle nous voulons nous pencher pour l'améliorer la saison prochaine ».