Le chandail du capitaine des Penguins de Pittsburgh Sidney Crosby a été le plus vendu sur la boutique en ligne de la Ligue nationale de hockey pendant la dernière saison régulière.

Le maillot de la recrue des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews pointe au quatrième rang derrière les avants des Blackhawks de Chicago Patrick Kane et Jonathan Toews.

Carey Price est le seul joueur des Canadiens dans le top-20 et occupe la 14e position.

1. Sidney Crosby, Penguins de Pittsburgh

2. Patrick Kane, Blackhawks de Chicago

3. Jonathan Toews, Blackhawks de Chicago

4. Auston Matthews, Maple Leafs de Toronto

5. Henrik Lundqvist, Rangers de New York

6. Connor McDavid, Oliers d'Edmonton

7. Alexander Ovechkin, Capitals de Washington

8. Vladimir Tarasenko, Blues de Saint Louis

9. Claude Giroux, Flyers de Philadelphie

10. Ryan McDonagh, Rangers de New York

11. Patrice Bergeron, Bruins de Boston

12. Shayne Gostisbehere, Flyers de Philadelphie

13. Zach Parise, Wild du Minnesota

14. Carey Price, Canadiens de Montréal

15. Evgeni Malkin, Penguins de Pittsburgh

16. John Tavares, Islanders de New York

17. Dylan Larkin, Red Wings de Detroit

18. Steven Stamkos, Lightning de Tampa Bay

19. Kristopher Letang, Penguins de Pittsburgh

20. Henrik Zetterberg, Red Wings de Detroit