Les Islanders de New York pourraient devoir quitter le Barclays Center de Brooklyn.

À ce sujet, le gouverneur de l’État du Connecticut Dannel P. Malloy a envoyé un communiqué au bureau de direction des Islanders.

M. Malloy offre à l’organisation de s’établir de façon temporaire au XL Center de Hartford.

« Bien sûr, alors que nous poursuivons la transformation de l’établissement selon les standards de la LNH, nous vous offrons également d'occuper l’amphithéâtre comme solution à long terme si nécessaire. Nous sommes tout à fait enclins à travailler de concert avec des partenaires privés afin de développer un amphithéâtre que vous seriez fiers d’appeler votre maison et d’ajuster nos plans de développement en fonction des besoins de votre équipe et de vos partisans. »

M. Malloy a aussi moussé la candidature de la ville en rappelant l'amour des habitants pour les défunts Whalers.

« Hartford a été le domicile des Whalers, dont la base de partisans est toujours considérée comme l’une des plus dynamiques avec des ventes continues d’items à l’effigie de l’équipe. C’est un marché enthousiaste à l’idée d’accueillir une équipe de la LNH, prête à remplir les gradins, à acheter de la marchandise et à encourager votre équipe. Votre club affilié dans la Ligue américaine de hockey se situe près de Bridgeport, ce qui fournirait un accès rapide et facile à vos joueurs de ligue mineure. »

S'en est suivie une invitation à réunir les parties pour discuter de la faisabilité de cette option.