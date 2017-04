RDS.ca

NEW YORK - Le gardien de but des Sénateurs d'Ottawa Craig Anderson, le défenseur des Oilers d'Edmonton Oscar Klefbom et l'attaquant du Lightning de Tampa Bay Brayden Point sont les trois étoiles de la semaine dans la LNH.

Anderson a affiché un dossier de 3-0-1 durant la semaine avec une moyenne de buts alloués par match de 1,44, un pourcentage d'arrêts de ,943 et un jeu blanc pour aider les Sénateurs (44-28-10, 98 points) à récolter sept points au classement sur une possibilité de 10 et à terminer au deuxième rang dans la section Atlantique.

Klefbom a été le meneur dans la Ligue durant la semaine avec une récolte de sept passes en quatre matchs. Il a ainsi propulsé les Oilers (47-26-9, 103 points) vers une récolte de trois victoires, ce qui a valu à Edmonton de terminer en deuxième place dans la section Pacifique.

Point a quant à lui terminé à égalité en deuxième place dans la LNH cette semaine avec une production de 4-2-6 en quatre rencontres, alors que le Lightning (42-30-10, 94 points) a complété sa saison en décrochant trois victoires en quatre affrontements.