RDS.ca D'après un reportage d'Alexandre Tourigny

Le 15 juin dernier, Marc Bergevin a effectué un gros coup en allant chercher l’attaquant Jonathan Drouin, du Lightning de Tampa Bay, en retour de Mikhail Sergachev. Steve Yzerman doit également être fier de son coup puisque Sergachev impressionne à sa première année avec le Lightning.

« En passant de la LNH à Windsor, dans un niveau inférieur, j'ai trouvé ça difficile », admet le jeune défenseur.

Après avoir goûté brièvement à la LNH l’an dernier avec le Canadien, Sergachev n’avait aucune intention d’être retourné aux Spitfires de Windsor cette saison.

« Ce n'était pas une option en arrivant au camp. J'avais dans l'idée que je ne serais pas rétrogradé et ça m'a beaucoup aidé. »



De plus en plus confortable



Sergachev a ultimement gagné son pari, alors qu’il a reçu l’assurance de l’état-major du Lightning qu’il allait demeurer avec l’équipe cette saison.

« J'ai parlé à Steve Yzerman et John Cooper. Ils m'ont dit que je resterais ici, que je jouais bien et que ça devait continuer toute la saison. Peu importe mon nombre de points, ça ne me dérange pas. Je veux simplement gagner. Ce n'est plus comme dans le junior où tu veux récolter des points. »

« Son niveau de confort est impressionnant, même s'il n'est pas parfait. Son développement est rapide, il est confiant et ça l'aide beaucoup, a indiqué Cooper. Je ne sais pas s'il pourra maintenir le rythme (en termes de production offensive), mais jusqu'à maintenant, c'est très impressionnant. »

Un excellent modèle en Hedman

Et qui de mieux pour apprendre que Victor Hedman, qui a fait son entrée dans la LNH à 18 ans, et son partenaire à la ligne bleue, Anton Stralman?

« Je vois sa façon (Hedman) de jouer. Il fait les bons jeux, il a une bonne vision. Quand le jeu est là, il le fait. La simplicité de son jeu est incroyable. »

Sergachev aura fort à faire s’il veut battre le record pour le plus grand nombre de points amassés en une saison par un défenseur recrue russe... marque de 52 points, détenue par Vladimir Malakhov.

Le record absolu pour un défenseur recrue est de 76 points et a été établi par Larry Murphy.