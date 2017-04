AP

NEWARK, N.J. - Patrik Elias a pris part à l'échauffement avec les Devils du New Jersey, samedi, alors que l'équipe jouera un dernier match à domicile cette saison.

Le meneur de l'histoire des Devils au chapitre des points a effectué un dernier tour de piste avec ses coéquipiers, et ce, même si une blessure l'empêche de faire partie de la formation.

Sans casque et nerveux, de son propre aveu, Elias a affiché un large sourire avant l'affrontement opposant les Devils aux Islanders de New York. Il a décoché le premier tir au filet de l'échauffement et il a semblé apprécier la séance d'une quinzaine de minutes.

Elias a ensuite fait partie de la mise en jeu protocolaire, devant son ancien coéquipier Stephen Gionta. Les deux jeunes filles d'Elias ont laissé tomber la rondelle et son épouse était également présente.

Les Devils prévoient déjà retirer le chandail numéro 26 de l'attaquant tchèque la saison prochaine. Elias a annoncé la semaine dernière qu'il allait prendre sa retraite au terme de la campagne.

Elias n'a pas joué un match cette saison, lui qui a subi une intervention chirurgicale au genou à la fin de la dernière campagne. Le Tchèque pense qu'il peut toujours jouer dans la LNH, mais certains doutes l'ont forcé à se retirer de la compétition.

Selon lui, les moments les plus marquants de sa carrière sont ses deux conquêtes de la coupe Stanley avec les Devils.

Elias est le meneur des Devils au chapitre des buts (408), des mentions d'aide (617) et des points (1025). Il occupe le troisième rang de l'organisation pour le plus de parties disputées avec 1240, derrière Ken Daneyko (1,283) et Martin Brodeur (1,259). Elias est également le joueur ayant connu la saison la plus productive de l'équipe, lorsqu'il a inscrit 96 points en 2000-01.