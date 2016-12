NEW YORK - Mikko Koivu, Nino Niederreiter et Marco Scandella ont marqué dans un intervalle de cinq minutes en début de deuxième période et le Wild du Minnesota a battu les Rangers de New York 7-4, vendredi soir.

Cette victoire a permis au Wild de signer un 10e gain consécutif, établissant du même coup un record d'équipe.

Mikael Granlund, Jason Zucker, Matt Dumba et Charlie Coyle ont également fait bouger les cordages pour le Wild, qui ont chassé Henrik Lundqvist du match en inscrivant quatre buts sur 13 lancers.

Coyle a ajouté trois mentions d'assistance tandis que Koivu et Zucker ont complété la rencontre avec trois points. Eric Staal et Granlund ont quant à eux obtenu deux points.

Darcy Kuemper a réalisé 31 arrêts à son septième départ de la campagne.

Chris Kreider a inscrit deux buts pour les Rangers, qui ont perdu une deuxième partie de suite. Ryan McDonagh et Derek Stepan ont aussi touché la cible.