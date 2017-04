AP

PITTSBURGH - Oubliez l'histoire et l'expérience en séries éliminatoires. Les Penguins de Pittsburgh sont fermes: rien de tout ça ne comptera lorsque l'action se mettra en branle mercredi soir lors du premier match de la série de première ronde contre les Blue Jackets de Columbus.

Qu'importe si les Penguins ont deux fois plus de coupes Stanley (quatre) que les Blue Jackets ont de victoires en séries (deux).

« Je crois que nous commençons tous sur le même pied d'égalité, a déclaré le capitaine des Penguins, Sidney Crosby. Le fait que plusieurs joueurs reviendront au jeu nous aidera, mais nous commençons tous à zéro ici. »

Les Blue Jackets sont familiers avec le concept, eux qui ont eu neuf entraîneurs et qui ont participé aux séries deux fois seulement depuis leur entrée dans la ligue, lors de la saison 2000-01. Cependant, ce sont des Blue Jackets complètement transformés qui évoluent sous les ordres de John Tortorella.

« Les dernières années ont été difficiles, mais ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Je crois en tous les gars qui sont ici et je crois que nous avons une vraie chance », a avancé Scott Hartnell.

Quelques points à observer alors que les Penguins tenteront de devenir la première équipe en 19 ans à répéter leur exploit de l'an dernier :

MALKIN OBTIENT LE FEU VERT

Les Penguins ont été soulagés d'apprendre que leur joueur de centre étoile Evgeni Malkin a obtenu le feu vert afin d'effectuer un retour au jeu, lui qui a manqué plus de trois dernières semaines en raison d'une blessure au haut du corps.

WERENSKI AUSSI

Le défenseur Zach Werenski des Jackets, inscrit sur la liste des blessés depuis sa collision avec Alex Ovechkin, le 2 avril, a participé à l'entraînement de mardi. Tortorella a affirmé que le défenseur est apte à réintégrer la formation.

LES VIEUX AMIS

Tortorella et Mike Sullivan sont des amis proches. Sullivan considère même Tortorella comme l'un de ses mentors. Sullivan a joint l'équipe d'adjoints lorsque Tortorella était à Tampa Bay et l'a suivi à Vancouver. Les deux entraîneurs s'entendent pour dire que ce sont les joueurs _ et non leurs tactiques respectives _ qui décideront de leur sort dans cette confrontation.

LEÇON D'HISTOIRE

Il y a trois ans, les Penguins ont gagné la série de premier tour en six rencontres face à Columbus. La compétitivité entre les deux équipes lors de cette série (cinq rencontres déterminées par un seul but) a semblé motiver les Blue Jackets à vouloir acquérir une certaine suprématie régionale. Les Jackets ont toutefois raté les séries lors des deux années suivantes.