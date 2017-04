AP

ST PAUL, Minn. - Jaden Schwartz a touché la cible alors qu'il restait 2:27 à jouer en troisième période et les Blues de St Louis ont battu le Wild du Minnesota 2-1, vendredi soir, pour prendre les devants 2-0 dans la série.

Lors d'une situation à quatre contre quatre, Schwartz a accepté une passe d'Alex Pietrangelo avant de décocher un tir des poignets précis par-dessus la mitaine de Devan Dubnyk. Avant d'effectuer son lancer, il s'est servi du défenseur Jonas Brodin comme écran.

Joel Edmundson a enfilé le but vainqueur des Blues, en prolongation, lors du premier match et il a de nouveau trouvé le fond du filet lors de la deuxième partie. Jake Allen a été efficace entre les poteaux et il a effectué 23 arrêts.

Zach Parise a marqué dans un deuxième match de suite, lors d'un avantage numérique de deux joueurs au second engagement, mais Dubnyk n'a pas réussi à supplanter son vis-à-vis devant le filet. Il a stoppé 20 lancers dans la défaite.

La série se transporte maintenant à St. Louis, où le troisième duel aura lieu dimanche.

Charlie Coyle et Scottie Upshall se retrouvaient au banc des pénalités quand Schwarz a dénoué l'impasse. Coyle a été bousculé par Upshall avant d'en perdre son casque. Il a même réussi à déjouer Allen en troisième période, mais la rondelle a traversé la ligne rouge après le son de la sirène.

Edmundson a ouvert le pointage en deuxième période, lorsqu'il a décoché un puissant tir sur réception à la suite d'une passe de Patrik Berglund. En 154 parties en carrière dans la LNH, dont 18 en séries, le défenseur de 23 ans n'a fait bouger les cordages qu'à sept reprises. Trois de ses buts ont été inscrits en séries.

Parise a répliqué dans les dernières minutes du deuxième vingt. Bien installé devant le demi-cercle du gardien des Blues, il a sauté sur un retour de lancer d'Eric Staal pour ramener les deux formations à la case départ.

Jaden Schwartz donne l'avance au moment opportun