AP

WASHINGTON - Justin Williams et Matt Niskanen ont marqué deux buts chacun et Philipp Grubauer a repoussé 24 lancers alors que les Capitals de Washington ont prolongé à neuf leur séquence de victoires en l'emportant 5-0 face aux Flyers de Philadelphie, dimanche.

Les Capitals mènent la LNH avec une récolte de 63 points. Malgré un lent départ, ils ont inscrit quatre buts sur sept lancers lors des sept premières minutes de la troisième période.

Les Capitals ont dominé leurs adversaires 40-11 au chapitre des buts marqués durant cette séquence victorieuse et ont devancé les Blue Jackets de Columbus au premier rang de la section métropolitaine, de l'Association de l'Est et de la Ligue.

Andre Burakovsky a aussi touché la cible en avantage numérique pour les Capitals, qui n'ont pas accordé un but à égalité numérique en six rencontres.