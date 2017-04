AP RDS.ca

TORONTO - Les Maple Leafs de Toronto seront des séries éliminatoires pour la première fois en quatre ans.

Kasperi Kapanen a inscrit son premier but en carrière dans la LNH, et Connor Brown a enfilé le but victorieux avec 2:48 à écouler au match, samedi soir, face aux Penguins de Pittsburgh, confirmant ainsi la participation des Leafs au calendrier d'après-saison.

James van Riemdsyk, Tyler Bozak et Auston Matthews (dans un filet désert) ont également marqué pour Toronto.

Le Lightning de Tampa Bay et les Islanders de New York sont donc officiellement éliminés.

Tôt en deuxième période, les Leafs ont perdu les services de leur gardien partant Frederik Andersen, blessé lors d'une collision avec l'attaquant des Penguins Tom Sestito.

En relève, son adjoint Curtis McElhinney a effectué 12 arrêts sur 14 lancers.

Phil Kessel, Sidney Crosby et Jake Guentzel ont noirci la feuille de pointage pour les Penguins, qui ont reposé plusieurs joueurs réguliers avant le début des éliminatoires. Marc-André Fleury a alloué quatre buts sur 30 lancers.

Il s'agit d'un important revirement de situation pour les Maple Leafs, qui ont montré le pire dossier de la LNH la saison dernière.

Le but de Matthews était son 40e de la campagne. Il est devenu la 15e recrue de l'histoire de la LNH à atteindre ce plateau.

Malgré la victoire, les Isles exclus des séries

Sommaire

Jaroslav Halak a effectué 37 arrêts, Anders Lee a marqué deux buts et les Islanders de New York ont doublé les Devils du New Jersey 4-2, samedi, mais ils devront faire une croix sur les séries éliminatoires.

Les chances des Islanders de participer aux séries se sont éteintes pour de bon, plus tard en soirée. Les Maple Leafs de Toronto ont battu les Penguins de Pittsburgh 5-3 et ils se sont emparés de la huitième et dernière place donnant accès aux séries dans l'Association Est. Le Lightning de Tampa Bay était également dans la course.

La saison de la LNH se termine dimanche.

Islanders 4 - Devils 2

Adam Pelech et Jason Chimera ont aussi touché la cible pour les Islanders, qui ont signé un cinquième gain de suite - tous survenus alors qu'Halak était devant le filet. Ce dernier montre une fiche de 6-1-0 depuis qu'il a été rappelé des Sound Tigers de Bridgeport, le 23 mars.

Beau Bennett a enfilé l'aiguille deux fois pour les Devils, qui n'ont gagné que trois de leurs 23 dernières parties (3-16-4).