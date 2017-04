EDMONTON - Connor McDavid et Zack Kassian ont fait bouger les cordages en désavantage numérique et les Oilers d'Edmonton ont blanchi les Sharks de San Jose 2-0, vendredi soir.

La troupe de Tom McLellan a nivelé les chances dans la série et le troisième duel aura lieu dimanche, à San Jose.

Kassian a noirci la feuille de pointage en début de deuxième période et McDavid a marqué le but d'assurance à mi-chemin au troisième vingt. Cam Talbot a repoussé les 16 tirs dirigés vers lui.

Les Oilers ont offert une dominante prestation devant leurs partisans et Kassian a été particulièrement efficace dans les trois zones. Il s'est souvent rendu au filet et il a donné de solides mises en échec, notamment à Brenden Dillon et Logan Couture, créant une véritable frénésie au Rogers Place.

Les locaux ont dominé les Sharks 36-16 au chapitre des tirs au but. Lors du premier match, les rôles avaient été inversés alors qu'ils avaient été dominés 44-19.

Il s'agit de la première victoire en séries des Oilers depuis le printemps 2006, lorsqu'ils avaient blanchi les Hurricanes de la Caroline 4-0 lors du sixième affrontement de la finale de la coupe Stanley.

Kassian a ouvert le pointage dès la 42e seconde en deuxième période. Joe Pavelski a perdu la rondelle et Mark Letestu a envoyé Kassian en échappée avant que ce dernier déjoue Martin Jones d'un tir précis.

En troisième, c'est le capitaine des Oilers qui a joué le même tour aux Sharks, lorsqu'il a trompé la vigilance de Jones à l'aide d'un lancer entre les jambières du gardien.

Les Sharks n'ont qu'eux à blâmer pour cette défaite. En plus d'allouer deux buts en désavantage numérique, ils ont été blanchis en six avantages numériques. Jones a stoppé 34 lancers dans la défaite.

Zack Kassian ouvre la marque d'un bon tir