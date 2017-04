RDS.ca D'après un reportage de Chantal Machabée

Même s'ils ont terminé la saison avec seulement un point de moins au classement que le Canadien de Montréal, les Rangers de New York se voient comme les négligés dans cette série.

« Je pense que tous les experts favorisent le Canadien dans cette série, a soutenu l'entraîneur Alain Vigneault. Nous, nous savons que nous avons une bonne équipe et nous allons tenter de joueur de notre style. »

« Le Canadien a l'avantage de la patinoire, a dit Ryan McDonagh. De notre côté, on prend une journée à la fois, car il ne faut pas regarder trop loin dans les séries. »

« C'est difficile de jouer au Centre Bell. On doit demeurer calme et se concentrer sur notre jeu, a avoué Dan Girardi. Tout peut arriver. »

Une chose est certaine, cette série pourrait donner lieu à une belle confrontation entre Carey Price et Henrik Lundvquist. Le gardien des Rangers a éprouvé toutes sortes de difficultés face au Canadien non seulement cette saison, mais en carrière aussi. Alain Vigneault croit que son gardien n'aura aucun mal trouver la motivation face au Tricolore.

« Il devrait être doublement prêt et doublement motivé, croit l'entraîneur des Rangers. C'est un individu qui est très fier. On n'a qu'à regarder ce qu'il a fait au fils des années. »

« Carey Price est l'un des meilleurs gardiens au monde, a déclaré Lundvquist. Le simple fait d'être bon ne sera pas suffisant pour le battre.

« Price est un gardien élite, a ajouté Derek Stepan. Ce sera une série entre les deux meilleurs gardiens au monde. Ce sera un défi de le déjouer. S'il voit la rondelle, il va l'arrêter. »

On est conscient chez les Rangers que le Canadien voudra venger son élimination en finale d'association en 2014. L'incident Chris Kreider-Carey Price étant encore frais à la mémoire des joueurs et partisans montréalais.

« À Montréal, on ne tourne pas la page facilement, a dit Vigneault en souriant. Il est le même type de joueur, qui utilise sa vitesse pour essayer de battre les défenseurs. Ce n'est pas différent ailleurs. À Montréal, Brendan Gallagher et Andrew Shaw font la même chose. Chris n'a pas changé et ce qui est arrivé est un accident. »

Pour Chris Kreider qui s'est assagi dans ce département, l'intensité fera foi de tout dans cette série. « Nous voulons connaître un bon départ, que ce soit à l'étranger ou à domicile. C'est important de jouer 60 minutes et de garder les choses simples.»

Vigneault a dévoilé que Marc Bergevin et le directeur général des Rangers, Jeff Gorton, s'étaient entendus pour que les équipes n'observent pas leurs entraînements respectifs sauf ceux d'avant-match. Tout cela pour éviter les incidents de 2014 alors que Michel Therrien avait fait expulser des gradins, l'adjoint de Vigneault, Dan Lacroix.