AP RDS.ca

TAMPA, Fla. - Près de quatre ans après avoir été congédié par le Lightning de Tampa Bay, Guy Boucher retournait en Floride pour y affronter son ancienne équipe, jeudi.

Ses Sénateurs d'Ottawa ont vaincu le Lightning par la marque de 5-2.

Mark Stone a inscrit deux buts en plus d'amasser une passe.

Les Sénateurs occupent le deuxième rang de la division Atlantique.

Kyle Turris et Mike Hoffman ont terminé la rencontre avec un but et une aide chacun. Chris Kelly a complété la marque dans un filet désert.

L'entraîneur-chef des Sénateurs était derrière le banc d'une équipe à Tampa pour une première fois depuis son congédiement par le Lightning, à mi-chemin lors de la saison 2012-13. Il avait mené le Lightning à la finale de l'Association Est, en 2011.

Tyler Johnson et Brayden Point ont enfilé l'aiguille pour le Lightning, qui a perdu 11 de ses 14 derniers matchs (3-9-2). Andrei Vasilevskiy a bloqué 25 tirs dans la défaite.