L'arrière Niklas Hjalmarsson a été échangé aux Coyotes de Phoenix par les Blackhawks de Chicago. En retour, les Hawks obtiennent les services des défenseurs Connor Murphy et Laurent Dauphin.

Puis, les Hawks ont annoncé l'échange d' Artemi Panarin et Tyler Motte aux Blue Jackets de Columbus en retour de Brandon Saad et Anton Forsberg. Les deux équipes ont aussi échangé des choix. Ainsi, Chicago obtient le cinquième choix des Jackets en 2018, qui eux obtiennent le choix de sixième ronde des Blackhawks cette année.

Hjalmarsson, 30 ans, change d'équipe pour la première fois de sa carrière, lui qui a joué ses dix premières campagnes dans la LNH dans l'uniforme des Hawks avec lesquels il a remporté trois coupes Stanley.

En 623 parties, il a marqué 23 buts et obtenu 120 aides.

Murphy, 24 ans, vient de compléter sa quatrième campagne dans la LNH. L'an dernier, il a obtenu deux buts et 15 aides en 77 parties. Il a disputé 258 rencontres en carrière au cours desquelles il a obtenu 13 buts et 36 aides.

Quant à Dauphin, il a disputé 32 parties au cours des deux dernières saisons dans l'uniforme des Coyotes. Le jeune homme de 22 ans a marqué trois buts et obtenu une passe.

L'ailier Brandon Saad retourne avec les Blackhawks. En 362 parties en carrière, il a marqué 107 buts et obtenu 125 passes.

Artemi Panarin a joué deux saisons avec les Hawks. En 162 parties, l'ailier gauche a marqué 61 buts et obtenu 90 passes.

Forsberg, choix de septième ronde en 2011, a disputé dix parties en carrière dans la LNH.

Motte n'a pas encore disputé de partie dans le circuit Bettman.

