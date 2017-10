RDS.ca

Les Maple Leafs de Toronto ont annoncé que l'attaquant Eric Fehr avait été cédé aux Marlies dans la LAH et que le joueur d'avant Kasperi Kapanen avait été rappelé.

Fehr, 32 ans, a participé à quatre parties des Maple Leafs cette saison. L'an dernier, il n'a disputé qu'une partie à la suite d'une blessure qui lui a fait manquer le reste de la saison. Avant de se joindre aux Leafs la saison dernière, il avait disputé 52 parties avec les Penguins de Pittsburgh avec lesquels il avait amassé onze points, dont six buts.

Kapanen, 21 ans, a disputé six parties avec les Marlies, obtenant trois buts. L'an dernier, il a joué huit parties de saison régulière avec les Maple Leafs et six lors des matchs éliminatoires.

Un rappel d'urgence à St.Louis

Les Blues de St.Louis ont annoncé le rappel du gardien Ville Husso du Rampage de San Antonio dans la LAH.

Son rappel se veut une mesure préventive au cas où le gardien Carter Hutton devait quitter précipitamment l'équipe puisque son épouse attend le premier enfant du couple prochainement.

Husso, 22 ans, a participé à trois parties avec le Rampage, conservant un dossier de 2-1-0 et une moyenne de buts alloués de 2,69. Il affiche aussi un pourcentage d'arrêts de ,927.