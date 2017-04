RDS.ca

À l’aube du troisième match de la série opposant le Canadien aux Rangers New York, ce soir au Madison Square Garden, le columnist du New York Post Larry Brooks dresse une liste de sept choses à surveiller lors de ce duel dans le camp new-yorkais.

Voici le résumé de son analyse :

1 – La pression sur les Rangers

Les Rangers de New York ont subi la défaite à leurs cinq derniers matchs de séries disputés sur leur patinoire. Leur dernière victoire au MSG remonte au match no 1 de la finale d’Association de 2015 qui les opposait au Lightning de Tampa Bay. Au fil de cette séquence, ils ont été dominés 18-3 au chapitre des buts marqués.

2 – Pourquoi Staal et Holden?

Avec 1 minute 15 secondes à faire à la troisième période et une mince priorité d’un but, pourquoi la paire défensive formée de Marc Staal et Nick Holden a-t-elle remplacé sur la patinoire le premier duo composé de Ryan McDonagh et Dan Girardi?

Si la présence de Staal se défend, Brooks estime que c’est moins le cas pour Holden, qui a connu un deuxième match difficile. Il se retrouvait notamment sur ses genoux et sans bâton tout juste à côté de Tomas Plekanec quand ce dernier a créé l’égalité avec 17 secondes à écouler au dernier tiers.

McDonagh ne devrait-il pas être sur la patinoire en pareille circonstance, s’interroge Brooks?

3 – Du repos pour Holden?

Bien qu’Alain Vigneault apprécie la mobilité et le style de jeu d’Holden, il devient de plus en plus difficile pour lui de justifier l’emploi de ce dernier, pense Brooks.

L’entraîneur-chef des Rangers est un homme loyal et c’est donc à se demander s’il osera offrir une soirée de congé à son jeune défenseur pour la première fois de la saison. Dans ce cas, Kevin Klein ou Steven Kampfer pourrait assurer la relève.

Klein serait selon Brooks mieux outillé pour composer avec la présence continue de Brendan Gallagher ou Steve Ott devant le gardien Henrik Lundqvist.

Advenant que Klein ou Kampfer soit en uniforme, l’un ou l’autre pourrait former avec Staal la troisième unité défensive des Rangers, derrière celle de Brady Skjei et Brendan Smith, souhaite Brooks

4 – Quelqu’un a vu Kreider?

La confrontation tant attendue entre Chris Kreider et le gardien du Canadien Carey Price joue-t-elle dans la tête de l’attaquant des Rangers, qui avait mis un terme aux séries du portier en 2014 en entrant en collision avec lui?

C’est ce que se demande Brooks... Outre le lancer de Shea Weber qu’il a bloqué en troisième période vendredi et une course pour la rondelle qu’il a perdue contre Price lors du match no 1, « Personne. N’a. Vu. Chris », écrit le journaliste new-yorkais.

5 – Zibanejad aussi invisible

Kreider n’est pas le seul joueur des Rangers pour qui on devrait lancer un avis de recherche. Mika Zibanejad est lui aussi introuvable, signale Brooks.

En plus d’offrir un effort négligeable sur le but vainqueur d’Alexander Radulov en prolongation vendredi soir, l’attaquant acquis des Sénateurs d’Ottawa l’été dernier n’est que très rarement menaçant en territoire ennemi depuis le début de la série, note Brooks.

6 – Comme Marchand et Lucic

En finale de la Coupe Stanley en 2011, Claude Julien, alors pilote des Bruins de Boston, pouvait compter sur Brad Marchand et Milan Lucic pour ennuyer les Canucks de Vancouver, alors dirigés par Vigneault.

Cette année, Gallagher et Ott jouent un peu le même rôle aux dépens des nouveaux protégés de Vigneault, observe Brooks, qui n’y voit pas une coïncidence.

7 – Le Jimmy Vesey qu’on attendait

L’été dernier, les deux tiers des clubs de la LNH courtisaient le jeune Jimmy Vesey, alors joueur autonome. Après avoir finalement remporté les enchères, les Rangers en ont jusqu’à maintenant pour leur argent, estime Brooks.

L’ancien attaquant de l’Université Harvard a été volé par Price en prolongation vendredi. Vesey s’illustre et semble profiter pleinement de ses premières séries dans la LNH, se permettant même de narguer Gallagher au moment de retraiter au vestiaire au terme de la deuxième période vendredi.