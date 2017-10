AP RDS.ca

ST. LOUIS - Alexander Steen a obtenu un but et trois passes, mercredi, aidant les Blues de St. Louis à l'emporter 5-2 aux dépens des Flames de Calgary.

Jaden Schwartz, Alex Pietrangelo, Paul Stastny et Joel Edmundson ont réussi les autres filets des Blues, victorieux dans trois de leurs quatre derniers matchs.

Il s'agissait seulement de la quatrième partie de la saison de Steen.

Schwartz et Pietrangelo ont fait mouche en avantage numérique, en deuxième période. Edmunson a mis la touche finale dans un filet désert.

Schwartz domine les Blues avec sept buts cette saison.

Jake Allen a fait 23 arrêts pour les Blues, qui sont invaincus en trois matches au Scottrade Center, cette saison.

St. Louis va rejouer vendredi, à Raleigh.

Mikael Backlund a marqué deux fois pour les Flames, qui ont échappé trois de leurs quatre derniers matchs.

Eddie Lack a bloqué 24 rondelles. Le prochain match des Flames aura lieu vendredi contre Dallas, à Calgary.

Jones s'illustre dans le gain des Jackets

Sommaire

Seth Jones a réussi un but et une passe, mercredi, aidant les Blue Jackets de Columbus à l'emporter 5-1 devant les Sabres de Buffalo.

Les Jackets ont été plus productifs qu'à leurs deux derniers matches, perdus 2-0 et 6-4 face au Lightning et aux Kings.

Oliver Bjorkstrand, Nick Foligno, Matt Calvert et Josh Anderson ont inscrit les autres filets de Columbus.

Sabres 1 - Blue Jackets 5

Serge Bobrovsky a stoppé 34 tirs pour les Blue Jackets, dont le séjour de quatre matches à domicile va se conclure vendredi, face aux Jets de Winnipeg.

Seth Griffith a marqué pour les Sabres, qui avaient remporté leurs deux dernières rencontres. Chad Johnson a bloqué 33 rondelles.

L'attaque à cinq des Blue Jackets n'avait qu'un rendement de 2 en 20 avant le but de Bjorkstrand, à 12:00 au premier vingt. Zach Redmond était puni pour avoir accroché.