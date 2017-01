AP

DETROIT - Andreas Athanasiou a donné les devants aux Red Wings pour une première fois dans le match, en troisième période, et ils ont défait les Penguins de Pittsburgh 6-3, samedi.

Quelques instants plus tard, l'entraîneur-chef des Red Wings, Jeff Blashill, a obtenu gain de cause en contestant ce qui serait devenu le but égalisateur pour les Penguins. Le but a été refusé parce que l'attaquant vedette des Penguins Evgeni Malkin a poussé Justin Abdelkader contre son gardien Jared Coreau.

Mike Green a ensuite enfilé l'aiguille en avantage numérique et Henrik Zetterberg a complété la marque dans un filet désert. Gustav Nyquist, Thomas Vanek et Frans Nielsen ont aussi touché la cible pour les Red Wings.

Kris Letang a rapidement procuré une avance de 1-0 aux Penguins, après seulement 27 secondes d'écoulées. Malkin a inscrit son 18e but de la campagne et Matt Cullen a ajouté un filet pour les champions en titre de la coupe Stanley.

Coreau a stoppé 28 lancers à son premier départ à domicile. À l'autre bout de la patinoire, Marc-André Fleury a repoussé 28 rondelles.

McGinn s'illustre face aux Islanders

Sommaire

Brock McGinn a marqué un but et ajouté trois mentions d'aide et il a été le pilier d'une victoire de 7-4 des Hurricanes de la Caroline face aux Islanders de New York.

Jordan Staal et Elias Lindholm, les coéquipiers de trio de McGinn ont aussi contribué à cette quatrième victoire d'affilée des Hurricanes en obtenant un but et une aide chacun.

McGinn a fait vibrer les cordages dans un troisième match consécutif et il totalise sept points dans cet intervalle.

Les Hurricanes ont effacé un déficit de 3-1 avec trois buts de suite en deuxième période et ils ont porté leur dossier à 14-1-1 lors de leurs 16 dernières rencontres à domicile.

Ils ont marqué trois autres buts en troisième, dont celui de Lee Stempniak qui a rompu l'égalité de 4-4 à 5:42 du dernier engagement.

Justin Faulk, Brett Pesce et Teuvo Teravainen ont également trouvé le fond du filet pour les vainqueurs. Cam Ward a réalisé 28 arrêts dans les buts des Hurricanes.

Vingt-quatre heures après avoir réalisé un tour du chapeau face aux Panthers de la Floride, John Tavares a inscrit deux des buts des Islanders.

Le gardien Thomas Greiss a donné les sept buts des Hurricanes, sur un total de 43 tirs.

Jagr guide les Panthers à la victoire

Sommaire

Jaromir Jagr a enfilé l'aiguille en début de troisième période, aidant les Panthers de la Floride à vaincre les Blue Jackets de Columbus 4-3.

Shawn Thornton, Vincent Trocheck et Jonathan Marchessault ont aussi inscrit un but pour les Panthers. Trocheck a ajouté une aide alors qu'Aaron Ekblad, Jason Demers et Jakub Kindl ont préparé des buts des siens. James Reimer a réalisé 30 arrêts.

Alors que les Panthers menaient 3-2, Jagr a poussé une rondelle libre derrière Joonas Korpisalo pour marquer son huitième but de la saison, à 1:27 du troisième vingt.

Boone Jenner, Scott Hartnell et Cam Atkinson ont fait bouger les cordages pour les Blue Jackets. Seth Jones s'est fait complice de deux réussites de sa troupe.

Korpisalo, qui disputait un deuxième match consécutif en remplacement du partant Sergei Bobrovsky, a bloqué 28 tirs.