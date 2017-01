AP

WASHINGTON - Jay Beagle a marqué deux buts et il a mené une offensive diversifiée des Capitals de Washington vers une convaincante victoire de 6-0 face aux Blackhawks de Chicago vendredi soir.

Les hommes de Barry Trotz ont ainsi signé une huitième victoire consécutive tout en stoppant à quatre la séquence de succès de leurs rivaux.

C'est déjà la cinquième fois cette saison que les Capitals interrompent des séries d'au moins trois victoires d'adversaires. Ils ont d'ailleurs fait le coup au Canadien de Montréal lundi soir dernier au Centre Bell.

Nicklas Backstrom, Brett Connolly, Tom Wilson et T.J. Oshie ont réussi les autres buts des Capitals, qui totalisent 61 points au classement.

Braden Holtby a bloqué 24 rondelles et signé un cinquième blanchissage à ses 14 dernières sorties.

Durant cette période, Holtby, vainqueur du trophée Vézina l'an dernier, affiche un dossier de 9-2-2, une moyenne de buts alloués de 1,34 et un taux d'arrêts de ,950.

Les Rangers perdent avant d'arriver à Montréal

Sommaire

Connor Brown et William Nylander ont touché la cible en première période, Frederik Andersen a stoppé 34 tirs et les Maple Leafs de Toronto ont battu les Rangers de New York 4-2.

James van Riemsdyk et Connor Carrick ont aussi marqué pour les Maple Leafs, qui ont gagné sept de leurs neuf derniers matchs (7-1-1). Tyler Bozak et Mitch Marner ont récolté deux aides chacun.

Les Maple Leafs se sont approchés à deux points des Sénateurs d'Ottawa et du troisième rang de la section Atlantique. Ils accusent aussi quatre points de retard sur les Flyers de Philadelphie et le deuxième laissez-passer supplémentaire pour les séries éliminatoires dans l'Association de l'Est. Les Maple Leafs ont toutefois disputé quatre matchs de moins que les Flyers.

Chris Kreider et J.T. Miller ont sonné la charge du côté des Rangers, qui avaient remporté cinq de leurs six matchs précédents. Henrik Lundqvist a effectué 23 arrêts.

Les Maple Leafs ont mis fin à une série de quatre défaites face aux Rangers en profitant de deux de leurs quatre occasions en avantage numérique. Les Rangers ont été 0-en-6 en attaque à cinq.

Les Sabres sans réponse face aux Hurricanes

Sommaire

Jeff Skinner a inscrit deux buts et une aide, Brock McGinn a aussi marqué deux fois et les Hurricanes de la Caroline ont défait les Sabres de Buffalo 5-2.

Les Hurricanes ont balayé les honneurs de leur série saisonnière de trois parties face aux Sabres. Les Hurricanes ont amélioré leur fiche à domicile à 14-4-1, incluant une fiche de 13-1-1 à leurs 15 dernières rencontres devant leurs partisans.

Skinner a marqué deux buts tôt en deuxième période et le premier lui a permis d'atteindre le plateau des 300 points en carrière dans la LNH.

Cam Ward a stoppé 36 tirs à son 600e match dans la LNH, tous avec les Hurricanes.

Anders Nilsson a repoussé 33 lancers devant la cage des Sabres.

Victor Rask a été l'autre buteur des Hurricanes. William Carrier et Brian Gionta ont fourni la riposte des Sabres.