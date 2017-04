AP

DETROIT - Riley Sheahan a récolté deux buts, Henrik Zetterberg a marqué à son 1000e match en carrière et les Red Wings de Detroit ont collecté une dernière victoire au Joe Louis Arena, l'emportant 4-1 face aux Devils du New Jersey.

Zetterberg a donné les devants aux siens à mi-chemin en deuxième période, après les buts de Seahan et Tatar marqués en première période. Il s'agissait d'un premier but en 79 rencontres cette saison pour Sheahan, qui a également marqué son deuxième avec 2:33 à faire en troisième période, soulevant la foule réunie pour la dernière fois au Joe Louis Arena.

Jimmy Howard a bloqué 24 tirs pour les Red Wings, qui ne participeront pas aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 1990.

Cory Schneider a réalisé 31 arrêts pour les Devils, qui n'ont pas obtenu de place en séries depuis qu'ils ont atteint la finale de la Coupe Stanley en 2012.

Même si cette rencontre ne constituait pas un véritable enjeu pour les deux équipes, la foule était électrisante des heures avant la première mise en jeu et n'a jamais cessé d'encourager, même lorsque le dernier son de cloche annonçait la fin de la rencontre.

Les Red Wings ont déroulé le tapis rouge afin d'accueillir les joueurs actuels et les anciens portes-couleurs dans l'aréna qui a servi de domicile pour l'équipe depuis la saison 1979-80. Plusieurs centaines de partisans étaient présents pour assister à l'événement.

Ceux qui étaient arrivés tôt ont eu la chance de prendre quelques portraits et d'obtenir l'autographe de quelques joueurs comme Zetterberg, Nicklas Lindstrom et Darren McCarty.

« Nous avons raté les séries et nous recevons tout de même un tel support de la part de nos partisans, a lancé le défenseur Niklas Kronwall. Ça me donne des frissons. »

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, qui figurait parmi quelque 20 000 personnes présentes, semblait également touché par l'ambiance survolté qui régnait dans l'aréna.

« Quelle atmosphère sensationnelle pour le dernier match, typique de la foule au Joe, a écrit Bettman par courriel durant la rencontre. La fin d'une ère et nous attendons avec impatience l'arrivée d'une nouvelle ère au Little Ceasars Arena. »

Après la rencontre, les joueurs ce sont réunis au centre de la patinoire et ont levé leur bâton vers les estrades. En retour, les partisans ont pointé leurs bâtons commémoratifs vers les bannières suspendues au plafond du lieu mythique qui rappellent les conquêtes des 11 coupes Stanley et des joueurs légendaires, dont le chandail a été retiré, comme Gordie Howe et Steve Yzerman.

Un gain avant d'affronter le CH

Sommaire

Jimmy Vesey a marqué le but vainqueur en troisième période et les Rangers de New York ont conclu leur saison en l'emportant 3-2 face aux Penguins de Pittsburgh.

Penguins 2 - Rangers 3

Ryan McDonagh a récolté un but et une mention d'aide, Derek Stepan a marqué et Mika Zibanejad a aidé ses coéquipiers à deux reprises pour les Rangers, qui affronteront l'équipe championne de la section Atlantique, le Canadien de Montréal, lors de la première ronde des séries éliminatoires. Magnus Hellberg a effectué 22 arrêts.

Nick Bonino et Carter Rowney ont tous les deux répliqué pour les Penguins, qui affronteront leurs rivaux de la section Métropolitaine, les Blue Jackets de Columbus en séries où ils tenteront de défendre leur titre. Tristan Jarry, qui disputait son premier match dans la LNH, a repoussé 22 des 25 tirs dirigés vers lui.

Alors que le match était égal 2-2, Vesey a inscrit son 16e but de la saison sur un tir du revers à 7:23 de la troisième période pour permettre aux Rangers de terminer la saison régulière sur une note positive.

Sobotka salue son retour à St Louis

Sommaire

Vladimir Tarasenko a marqué le but vainqueur 19 secondes après que Vladimir Sobotka eut marqué le but égalisateur à son premier match dans la LNH en trois ans, permettant aux Blues de St Louis de battre l'Avalanche du Colorado 3-2 lors de leur dernier match de la saison régulière.

Avalanche 2 - Blues 3

Les Blues ont remporté 15 de leurs 19 derniers matchs. Ils entameront les séries éliminatoires face au Wild du Minnesota.

L'Avalanche a terminé la saison avec la pire récolte de la LNH, soit 48 points. L'équipe de Jared Bednar a perdu 11 de ses 13 derniers duels disputés à St Louis.

Zach Sanford a marqué en première période et Jake Allen a réalisé 32 arrêts pour les Blues.

Mikko Rantanen a inscrit deux buts pour l'Avalanche, tandis que Calvin Pickard a repoussé 24 rondelles.

Le Lightning termine la saison sur une note positive

Sommaire

Brayden Point a inscrit deux buts, dont celui qui a fait la différence avec 1:24 à faire en troisième période, et le Lightning de Tampa Bay a défait les Sabres de Buffalo 4-2 dans le dernier match des deux équipes cette saison.

Sabres 2 - Lightning 4

Braydon Coburn, en infériorité numérique, et Victor Hedman, dans un filet désert, ont aussi touché la cible pour le Lightning, qui ne participera pas aux séries éliminatoires. Le Lightning était une des équipes favorites dans l'Association Est avant la saison, moins de deux ans après avoir atteint la finale de la Coupe Stanley.

Le Lightning a gagné quatre de ses cinq derniers matchs, mais il a été éliminé de la course aux séries samedi soir, quand les Maple Leafs de Toronto ont battu les Penguins de Pittsburgh.

William Carrier et Evander Kane ont marqué pour les Sabres.

Andrei Vasilevskiy a effectué 26 arrêts devant le filet du Lightning. À l'autre bout de la patinoire, Linus Ullmark a repoussé 33 des 36 tirs dirigés vers le filet des Sabres.

Les Panthers blanchissent les Capitals

Sommaire

Les Panthers de la Floride ont profité du fait que les Capitals de Washington avaient donné congé à plusieurs éléments importants pour signer une victoire de 2-0 en conclusion de leur saison régulière.

Panthers 2 - Capitals 0

Les Capitals ont appris pendant la rencontre qu'ils allaient affronter les Maple Leafs de Toronto en première ronde. Il s'agira de la première confrontation entre les deux équipes en séries éliminatoires.

Puisque le match était sans enjeu pour les Capitals, John Carlson, Matt Niskanen, T.J. Oshie et Justin Williams avaient été laissés de côté. Le gardien Braden Holtby a disputé seulement les deux premières périodes, accordant un but sur 14 lancers. Philipp Grubauer a terminé le match devant le filet.

Derek MacKenzie et Denis Malgin ont inscrit les buts des Panthers, tandis que James Reimer a effectué 29 arrêts lors du dernier match de Tom Rowe derrière le banc de l'équipe. Rowe avait pris la relève après qu'il eut montré la porte à Gerard Gallant en novembre.