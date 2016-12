AP

WASHINGTON - John Carlson a inscrit deux buts, Alex Ovechkin a aussi touché la cible et Braden Holtby a repoussé 23 tirs en route vers son troisième jeu blanc de la saison et les Capitals de Washington ont défait le Lightning de Tampa Bay 4-0, vendredi.

Carlson a marqué ses deux buts en première période. Il a d'abord surpris le gardien Andrei Vasilevskiy après 55 secondes de jeu, puis il a inscrit son troisième but de la saison après 15:42 de jeu.

Ovechkin a creusé l'écart à mi-chemin en deuxième période. Il s'agissait de son 15e but cette saison.

Marcus Johansson a complété la marque à 8:33 du dernier tiers, quelques instants après qu'il soit sorti du banc des punitions.

Vasilevskiy a effectué 20 arrêts dans la rencontre. Il a été remplacé par Kristers Gudlevskis après avoir été battu par Johansson. Gudlevskis a été parfait contre trois lancers.

Beauvilier marque, les Islanders l'emportent facilement

Ryan Strome a inscrit un but et une aide, Thomas Greiss a effectué 28 arrêts et les Islanders de New York ont vaincu les Sabres de Buffalo 5-1.

John Tavares a marqué en avantage numérique, tandis qu'Andrew Ladd, Anthony Beauvillier et Calvin de Haan ont aussi touché la cible pour les Islanders, qui ont mis fin à une série de trois défaites à domicile. Travis Hamonic a récolté deux aides.

Greiss se dirigeait vers un blanchissage, mais Zemgus Girgensons l'a déjoué avec 1:03 à faire au match. Greiss a un dossier de 6-2 à ses huit derniers matchs.

Anders Nilsson a accordé cinq buts sur 32 tirs devant le filet des Sabres.

Crosby marque son 24e, les Penguins s'imposent 4 à 1

Sidney Crosby a marqué son 24e but de la saison, un sommet dans la LNH, et les Penguins de Pittsburgh ont défait les Devils du New Jersey 4-1.

Les Penguins ont rebondi de belle façon après avoir connu leur pire performance de la saison, une correction de 7-1 contre les Blue Jackets, à Columbus, jeudi.

Chad Ruhwedel a enregistré son premier but en carrière dans la LNH tandis qu'Eric Fehr et Patric Hornqvist ont aussi trouvé le fond du filet pour les Penguins. Marc-André Fleury a stoppé 22 rondelles pour signer une première victoire à ses trois derniers départs.

Les Penguins ont porté à 8-0-1 leur fiche à domicile au cours des neuf derniers matchs.

Kyle Palmieri a été l'auteur du seul but des Devils, qui ont perdu pour une huitième fois lors de leurs neuf dernières parties. Cory Schneider a repoussé 35 tirs, mais il n'a pas reçu beaucoup d'aide de sa défensive.

Terevainen marque en prolongation et les Hurricanes battent les Bruins

Teuvo Teravainen a touché la cible après 3:01 de jeu en prolongation et les Hurricanes de la Caroline ont défait les Bruins de Boston 3-2, vendredi, signant du même coup une neuvième victoire à leurs 10 dernières sorties à domicile.

Justin Faulk et Jordan Staal ont aussi marqué pour les Hurricanes, qui ont un dossier de 9-0-1 lors de leurs 10 dernières parties devant leurs partisans. Staal a fait mouche en infériorité numérique en deuxième période.

Ryan Spooner et Brad Marchand ont généré l'offensive des Bruins, qui ont gaspillé une avance de deux buts. Anton Khudobin a effectué 20 arrêts.

Cam Ward a stoppé 31 tirs devant le filet des Hurricanes.

Vanek et Nielsen marquent en fusillade, les Red Wings battent les Panthers 4 à 3

Thomas Vanek et Frans Nielsen ont touché la cible en fusillade et les Red Wings de Detroit ont battu les Panthers de la Floride 4-3, vendredi.

Anthony Mantha, Drew Miller et Nielsen avaient marqué en temps réglementaire pour les Red Wings. Jared Coreau a effectué 31 arrêts à son deuxième départ en carrière dans la LNH et il a signé une première victoire.

Les Panthers ont encaissé un quatrième revers en six matchs. Reilly Smith, Jason Demers et Derek MacKenzie ont fait mouche pour les Panthers, tandis que Roberto Luongo a stoppé 36 tirs.

MacKinnon joue les héros en prolongation

Nathan MacKinnon a marqué après seulement 25 secondes d'écoulées en prolongation pour mener l'Avalanche du Colorado vers un gain de 2-1 aux dépens des Blackhawks de Chicago, vendredi soir.

S'amenant avec Tyson Barrie lors d'une descente à deux contre un, MacKinnon a trompé la vigilance de Corey Crawford grâce à un tir dans la lucarne qui a ricoché sur le poteau avant de franchir la ligne rouge. Ce but a permis à l'Avalanche de mettre fin à une série de cinq revers.

Mikko Rantanen a touché la cible à 5:42 du troisième tiers pour mettre un terme à une séquence de 167 minutes 43 secondes sans but de l'Avalanche.

Jonathan Toews avait ouvert le pointage pour les Blackhawks, en deuxième période.

Calvin Pickard a signé la victoire grâce à une excellente prestation de 38 arrêts. Crawford a quant à lui terminé le match avec 32 arrêts.

Esa Lindell donne la victoire aux Stars en prolongation

Esa Lindell a touché la cible dans la deuxième minute de la prolongation et les Stars de Dallas ont défait les Kings de Los Angeles 3-2, vendredi soir.

Lindell, un défenseur recrue, s'est amené en deux contre un avec Jamie Benn. Le capitaine des Stars a remis la rondelle à Lindell, qui a trompé la vigilance du gardien Jeff Zatkoff.

Jeff Carter a été l'auteur des deux buts des Kings, sur des retours de lancer. Il a inscrit le premier de ses deux filets lors d'un avantage numérique.

Tyler Seguin et Radek Faksa ont répliqué pour les Stars, en temps réglementaire.

Kari Lehtonen a effectué 29 arrêts devant la cage des Stars tandis que Zatkoff a terminé le duel avec 28 arrêts.

Mark Giordano mène les Flames à la victoire avec deux buts

Le défenseur Mark Giordano a enfilé l'aiguille à deux reprises en moins de 10 minutes et les Flames de Calgary ont vaincu les Canucks de Vancouver 4-1, vendredi.

En retard 1-0 au premier vingt malgré plusieurs attaques en zone adverse, les Flames ont persévéré et Giordano a nivelé la marque à 2:34 du deuxième tiers, lors d'un avantage numérique.

Giordano a placé les Flames en avant pour de bon à 11:15 lorsqu'il a foncé au filet et il a vu le tir de Michael Frolik dévier sur lui.

Mikael Backlund et Matthew Tkachuk ont ajouté des buts dans un filet désert pour les Flames, qui amorceront la pause de Noël avec une fiche de 8-3-0 au cours de leurs 11 derniers matchs. Backlund a aussi obtenu deux aides, tout comme Frolik et Dougie Hamilton.

Nikita Tryamkin a inscrit son premier but de la campagne, pour les Canucks. Ceux-ci n'ont remporté que deux de leurs huit dernières parties.

Brian Elliott n'a eu qu'à repousser 13 rondelles pour enregistrer la victoire. Jacob Markstrom a pour sa part bloqué 33 tirs.

Deux buts de Labanc et les Sharks l'emportent en prolongation

Kevin Labanc a joué les héros prolongation avec son 2e but du match. Logan Couture a récolté des passes sur ses deux buts.

Joe Pavelski a ouvert la marque en avantage numérique grâce à un puissant tir sur réception. Joe Thornton a amassé sa 21e passe de la saison sur la séquence.

Puis en 3e, Connor McDavid a inscrit son 13e grâce à un tir qui a dévié plusieurs fois devant le filet. C'est le 13e de la saison pour le meilleur pointeur du circuit

Kevin Labanc a redonné les devants aux Sharks, mais 24 secondes plus tard, McDavid a repéré Patrick Maroon d'une savante passe et l'égalité a été créé à nouveau.

L'indiscipline aurait pu coûter cher aux Sharks, mais les Oilers ont été blanchis en six occasions en supériorité numérique.